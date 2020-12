W

ales doit entrer dans le verrouillage complet à partir du 28 décembre, a annoncé le premier ministre Mark Drakeford.

Le dirigeant gallois a déclaré qu’une “augmentation soutenue du coronavirus” signifiait que le pays devrait atteindre son plus haut niveau de restrictions.

M. Drakeford a également déclaré que les cinq jours prévus de mesures assouplies resteraient en place à la suite des discussions entre les quatre pays britanniques.

Mais il a déclaré qu’au Pays de Galles, seuls deux ménages devraient se réunir pour former une bulle de Noël exclusive au cours de la période de cinq jours, et non les trois ménages ailleurs au Royaume-Uni.Certaines mesures entreront en vigueur la veille de Noël avec tous les commerces non essentiels, y compris services de proximité tels que les salons de coiffure et tous les centres de loisirs et de remise en forme obligés de fermer dès la fin de la journée.

Tous les locaux d’accueil tels que les pubs et les restaurants seront obligés de fermer à partir de 18 heures le jour de Noël.

Mais des restrictions plus strictes pour le mélange des ménages, le séjour à la maison, l’hébergement de vacances et les voyages ne s’appliqueront qu’à partir du 28 décembre, l’assouplissement prévu des restrictions de Covid pendant Noël restant en vigueur entre le 23 et le 27 décembre.

M. Drakeford a déclaré mercredi à la conférence de presse du gouvernement gallois: “Beaucoup d’entre vous auront vu les avertissements des cliniciens seniors sur l’énorme impact du coronavirus sur l’ensemble de notre service de santé.

«La situation à laquelle nous sommes confrontés est extrêmement grave. Nous devons passer au niveau d’alerte quatre et resserrer les restrictions pour contrôler la propagation du coronavirus et sauver des vies.

“Ce nouvel ensemble de restrictions de niveau supérieur s’appliquera à l’ensemble du Pays de Galles.

«Cela signifie que tous les commerces non essentiels, y compris les services de contact rapproché et tous les centres de loisirs et de remise en forme, fermeront à la fin des échanges la veille de Noël.

“Tous les locaux d’accueil fermeront à partir de 18 heures le jour de Noël.

«Et le 28 décembre, à la fin de la période de Noël de cinq jours, des restrictions plus strictes concernant le mélange des ménages, le séjour à la maison, l’hébergement de vacances et les voyages s’appliqueront.