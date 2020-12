ré

Le mois de novembre est généralement un moment de calme pour la musique – sans compter les assauts sans fin de Slade, Mariah et Bublé, bien sûr – avec le cycle de sortie de l’album qui s’achève doucement avant de reprendre vie dans la nouvelle année.

Cela dit, il y a encore quelques gemmes qui devraient apparaître ce mois-ci. Mis à part sans doute le plus grand groupe de rock du Royaume-Uni qui sort un nouvel album live, il y a des EP, des compilations et des rétrospectives à espérer.

Il y a aussi la petite question de l’un des musiciens vivants les plus célèbres qui publie une suite tant attendue, plus de quatre décennies après la dernière.

Voici les nouveautés musicales à connaître en décembre.

Arctic Monkeys – Live au Royal Albert Hall (4 décembre)

À l’été 2018, alors qu’ils commençaient leur tournée Tranquility Base Hotel + Casino, Alex Turner et le gang se sont arrêtés pour un spectacle au Royal Albert Hall. Cet album live de 20 titres couvrant toute la carrière est tiré de cette nuit. C’est un rappel bienvenu de ce à quoi ressemble un énorme concert live, et tous les profits iront à l’association caritative War Child UK.

Yungblud – Bizarre! (4 décembre)

La sensation alt-pop-punk de Doncaster est de retour avec son deuxième album. Il a décrit la sortie comme sonnant “comme un épisode de Skins” – alors attendez-vous à beaucoup d’angoisse adolescente emballée dans le style distinct de Yungblud, mélangeant des sons de retour avec une sensibilité pop aiguë.

Khruangbin – Late Night Tales (4 décembre)

Ceci est le dernier ajout à la série Late Night Tales, une série d’albums de compilation qui rassemblent les chansons les mieux vécues aux petites heures du matin. Les conservateurs précédents allaient d’Agnes Obel à Four Tet, et c’est maintenant au tour de la société texane psych-funk Khruangbin. Attendez-vous à du rock sud-coréen, du folk soviétique et plus encore.

Les avalanches – Nous vous aimerons toujours (11 décembre)

Mieux connu pour son album de 2000 Since I Left You, qui contenait près de 3 500 échantillons, le duo australien The Avalanches revient avec son troisième long métrage. Prouvant qu’ils ont toujours un penchant pour la variété, celui-ci mettra en vedette un casting étincelant de contributeurs: Blood Orange, Johnny Marr, Karen O, MGMT, Neneh Cherry, Jamie XX et plus.

James Blake – Covers EP (11 décembre)

James Blake a également été un peu doué pour les couvertures – sa version 2011 de A Case of You de Joni Mitchell était une version envoûtante de l’original. Il a publié des reprises en ligne pendant le verrouillage, et maintenant il sort un EP de ses favoris, y compris un enregistrement retravaillé de La première fois que j’ai vu votre visage.

The Kills – Little Bastards (11 décembre)

Une plongée profonde pour les fans d’Alison Mosshart et Jamie Hince, cet album rassemblera une vaste collection de faces B et de raretés comme The Kills. Les morceaux datent de leurs premiers singles de 7 pouces en 2002, jusqu’en 2009. Tout a été récemment remasterisé, et certaines des chansons seront pressées sur vinyle pour la première fois.

Lanterns on the Lake – The Realist EP (11 décembre)

Pour beaucoup, la nomination au prix Mercury du groupe Newcastle plus tôt cette année était la première introduction à leur travail. Ils suivent cette vague d’intérêt avec cet EP de cinq titres, dirigé par le premier single éponyme, une chanson luxuriante et vibrante qui n’a pas fait partie de leur album Spook The Herd.

Nilüfer Yanya – Vous vous sentez chanceux? EP (11 décembre)

Le prochain EP de trois titres du West Londoner Nilüfer Yanya explique comment les choses hors de notre contrôle sont les choses qui nous contrôlent. Une sortie opportune, alors. Le premier single Crash est un gros stomp flou, inspiré par l’anxiété croissante de Yanya chaque fois qu’elle montait à bord d’un avion en tournée.

Hayley Williams – Petals for Armor: Self-Serenades EP (18 décembre)

Hayley Williams s’est éloignée de son rôle de chanteuse principale de Paramore plus tôt cette année avec Petals for Armour, son premier album solo. Ce fut un grand succès, polyvalent et progressif, et maintenant elle sort des versions acoustiques de deux titres d’album sur ce nouvel EP. Il y a une toute nouvelle chanson, Find Me Here, aussi attendons avec impatience.

Paul McCartney – McCartney III (18 décembre)