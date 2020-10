Nouveaux chiffres rouges, Mhoni Seer affirme que le virus reviendra | Instagram

Peut-être la nouvelle prédiction publiée par la belle célébrité et personnalité d’Internet Mhoni Voyant Le peuple mexicain ne l’aimera pas du tout, car il assure que le Mexique sera à nouveau dans le rouge en raison du virus qui a causé la pandémie.

Depuis novembre de l’année dernière, cette épidémie est apparue en Chine, qui a ensuite commencé à se propager dans le monde entier en raison des touristes qui se trouvaient dans ce pays.Lorsqu’ils sont rentrés chez eux, ils ont commencé à propager des infections, ce qui en peu de temps l’a fait dans une pandémie qui à ce jour continue d’affecter des millions de citoyens dans le monde.

Le coronavirus est le nom qui a causé la pandémie virale COVID-19[feminine C’est un mot que nous entendons tous les jours, surtout de la part de personnes qui ont perdu la vie à cause de cela.

Malheureusement, des épidémies ont commencé partout dans le monde et le Mexique ne fera sûrement pas exception, bien que les mois les plus forts aient été en mars et avril, dit-il. Mhoni Voyant qu’en janvier il y aura une repousse et que bien que ce soit assez court ce sera quelque chose de puissant “puissant”.

Malgré cela, les chiffres rouges dans notre pays ne dureront que pendant une courte période, précisant à nouveau que ce sera uniquement et exclusivement au mois de janvier prochain, mais nous n’aurons pas à nous faire confiance.

Mhoni Voyant garantit que les jeunes ne prennent pas les bonnes précautions contre ce virus et que, pour cette raison, il y a encore des infections dans tout le pays.

La vidéo a été partagée le 21 octobre sur YouTube, intitulée “Mhoni Seer in Here With You, pronostics 21/10/2020” et a été publiée sur la chaîne officielle de la beauté ésotérique.

Cette maladie a fait des millions de vies dans le monde et elle est extrêmement furtive, car si une personne infectée ne commence à développer des symptômes que 14 jours après son infection, cela lui laisse le temps d’en faire plus. contagions d’autres personnes sans s’en rendre compte.

Vous le savez sûrement déjà mais il y a trois phases pour ainsi dire COVID-19[feminineL’un d’eux est plus fort que l’autre, on dit que dans la plupart des cas il s’agit d’infections simples, seulement des douleurs osseuses, une gêne dans la gorge et un peu de fièvre, ces symptômes augmentent selon la “phase”, Le plus problématique est lorsque vos poumons sont touchés, ce qui augmente le risque lorsque la personne est majeure ou souffre d’une maladie chronique.

Cela a duré longtemps, malheureusement cela fait longtemps et les jeunes de 15 ou 20 ans se sont déjà ennuyés, ils pensent qu’ils sont très forts, rappelez-vous que ce virus comme vous le souhaitez mais au Mexique et en Amérique latine nous allons passer un meilleur moment “, a-t-il déclaré. l’ésotérique.

Mhoni Voyant Il a donné quelques conseils aux personnes qui regardaient la vidéo qui a été partagée le 21 octobre sur sa chaîne officielle, il mentionne qu’il faut garder nos distances, porter des masques et les autres recommandations que les autorités sanitaires nous ont faites tout au long de ces mois.

Bien qu’il semble qu’il y ait une ré-épidémie, Mhoni Vidente assure qu’il ne voit pas de choses sérieuses avec ce virus et que l’économie pourrait s’améliorer, la meilleure chose est qu’il le mentionne non seulement au Mexique mais aussi dans d’autres pays.

La beauté ésotérique a été caractérisée par sa précision dans ses prédictions, elle est également une voyante reconnue dans tout le Mexique ainsi que dans d’autres pays, beaucoup font confiance à ses paroles et ont également tendance à prendre en compte les conseils qu’ils donnent à leurs adeptes.

