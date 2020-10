Nouveaux détails de “Matrix 4” avec Keanu Reeves révélés | INSTAGRAM

Nous connaissons si bien le public que nous osons dire que, même si conséquences late est un territoire marécageux qui invite à baisser les attentes et à montrer une certaine méfiance, il y a vraiment beaucoup d’utilisateurs qui ont du mal à résister aux charmes que commence à montrer le nouvel opus de ce qui est devenu une saga. “Matrix 4”, un film qui nous ramènera dans l’univers cyberpunk des sœurs Wachowski, plus de 20 ans après leurs débuts sur grand écran.

Bien que tout semble indiquer qu’il reste encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir enfin profiter de la nouvelle aventure du couple star, Néo et Trinity, donc, en attendant, afin de se souvenir et d’honorer la saga, nous ferons un bref examen de toutes les informations dont nous disposons à ce jour, sur la production cinématographique.

Pour cela, il faut remonter au début de l’histoire, et c’est que, depuis longtemps, les rumeurs sur le retour de la saga “Matrice«Ils ont couru comme une traînée de poudre sur le réseau, grâce, évidemment, aux internautes qui ne recherchent que le moindre détail pour pouvoir avertir les autres fans.

Vous pourriez également être intéressé par: Matrix 4: Ils reprendraient l’enregistrement du film en juillet

Mais, ce n’est qu’en mai 2019 que ces conjectures ont pris du poids, rappelez-vous que c’était grâce à Chad Stahelski, directeur de la franchise «John Wick», Keanu Reeves doublé dans l’original «Matrix», et coordinateur de les cascades se transforment en “Rechargé” et “Révolutions”; qui a laissé tomber que le quatrième volet de “Matrix” était en cours, de la même manière, avec les sœurs Wachowski à bord.

Puis, le 20 août de la même année, la fuite de Stahelski a été rendue officielle grâce à une déclaration du président de la société de production de la saga: Warner Bros., Toby Emmerich: “The Matrix 4” était une réalité, elle apporterait De retour à Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss pour reprendre respectivement Neo et Trinity, Lana Wachowksi dirigerait la production, coécrirait avec Alekandar Hemon et David Mitchell, et dirigerait ce prochain grand divertissement.

Le cinéaste a ainsi célébré le feu vert du projet, dont les origines remontent à mars 2017, lorsque “The Hollywood Reporter” a rapporté que le studio développait un traitement avec le scribe Zak Penn: “Beaucoup d’idées que Lilly et moi avons explorées Il y a 20 ans, notre réalité est encore plus pertinente maintenant. Je suis très heureux de retrouver ces personnages dans ma vie et reconnaissant d’avoir à nouveau l’occasion de travailler avec mes brillants amis.

Cela dit, il faut également mentionner que, le 4 février 2020, la quatrième tranche du film a commencé à tourner dans la ville de San Francisco, étendant la production au studio Babelsberg, situé à la périphérie de Berlin et, plus tard, à Chicago.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Malheureusement, un peu plus d’un mois plus tard, le tournage a été contraint de s’arrêter en raison de la contingence sanitaire mondiale, reprenant en août dans la capitale allemande.

En ce qui concerne le casting, “Matrix 4” sera un cocktail de visages familiers, de nouveaux ajouts et de grandes absences. Pour commencer, en plus de Neo et Carrie-Anne Moss de Keanu Reeves Trinity, nous aurons l’occasion de revoir Jada Pinkett-Smith comme Niobe, Daniel Bernhardt comme agent Johnson et Lambert Wilson comme mérovingien.

On retrouve pourtant les grandes absences d’Hugo Weaving, qui ne reviendra pas en tant que charismatique Agent Smith, et d’un Lawrence Fishburne qui a regretté de ne pas pouvoir rejouer l’emblématique Morpheus.

Heureusement, pour tenter de rendre ces absences un peu moins douloureuses, un nouvel assortiment de visages sera ajouté à son casting, parmi lesquels ceux de Priyanka Chopra, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff et Yahya Abdul-Mateen II, il convient de mentionner que, Leurs rôles, pour l’instant, sont inconnus, mais depuis l’annonce de son incorporation au projet, il associe Abdul-Mateen II à une version rajeunie de Morpheus.

Et, comme prévu, les détails sur l’intrigue du film sont gardés sous clé et avec la plus grande appréhension, bien que le nombre inclus dans le titre suggère, pour le moment, que nous sommes confrontés à une continuation directe de “The Matrix : Révolutions “.

En ce qui concerne la première, les plans originaux étaient de sortir le film le 21 mai 2021, mais la situation sanitaire mondiale actuelle a obligé le studio à le retarder de près d’un an, jusqu’au 1er avril 2022, heureusement, la dernière restructuration du calendrier de sortie de Warner Bros., ils ont à nouveau placé le retour de Neo et Trinity en 2021; spécifiquement le 22 décembre.