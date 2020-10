Les Power Rangers font l’objet d’un redémarrage majeur, le réalisateur et producteur Jonathan Entwistle créant des adaptations télévisées et cinématographiques de la franchise de super-héros classique pour le studio de divertissement de Hasbro, Entertainment One. Le studio a annoncé mardi le nouveau projet ambitieux, enflammant le fandom de niche avec enthousiasme. Entwistle a déclaré: “C’est une opportunité incroyable de livrer de nouveaux Power Rangers aux générations nouvelles et existantes de fans en attente et adorateurs.”

“Nous apporterons l’esprit de l’analogique dans le futur, en exploitant l’action et la narration qui ont fait de cette marque un succès”, a poursuivi Entwistle. J’ai hâte de travailler avec les équipes d’eOne et de Hasbro. Ensemble, nous avons hâte de partager très bientôt plus de Power Rangers avec le monde. “Le plan serait pour Entwistle de diriger à la fois des versions télévisées et cinématographiques des Power Rangers dans un univers fictif interconnecté, comme le font tant d’autres grandes franchises maintenant.

“Jonathan a une vision créative incroyable pour cette franchise emblématique et extrêmement réussie, et est sans conteste le bon architecte pour se joindre à nous alors que nous réinventons les mondes télévisuels et cinématographiques de cette propriété”, lit-on dans un communiqué des dirigeants d’eOne Nick Meyer et Michael Lombardo. «Dans l’ensemble de notre liste, nous sommes impatients de travailler avec les conteurs les plus talentueux alors que nous nous attaquons aux riches marques préférées des fans de Hasbro et que nous construisons des univers de divertissement autour d’elles.

Entwistle vient de sortir de deux grands projets Netflix – Je ne suis pas d’accord avec ça et La fin du monde. Pendant ce temps, les Power Rangers ne sont qu’à trois ans de leur dernière tentative de redémarrage sur grand écran en mars 2017. Ce film était un flop commercial et critique, mais la propriété intellectuelle elle-même reste emblématique.

Les fans sont ravis d’apprendre que les rangers reçoivent un autre coup si peu de temps après leur dernière adaptation. Sur les réseaux sociaux, beaucoup ont remarqué que cette approche mixte de la franchise était mieux adaptée à ses atouts. Certains avaient également de l’espoir pour Entwistle, soulignant d’autres projets dans lesquels ils admiraient son travail.

“J’espère qu’ils ne gâcheront pas cette situation, les bandes dessinées Power Rangers ont prouvé à quel point leur univers connecté peut être efficace”, a tweeté un fan. Un autre a ajouté: “Je pense que cela pourrait aller dans une direction décente.”

On ne sait pas quand ces nouveaux projets Power Rangers pourraient arriver aux fans, et les films et séries existants sont répartis sur diverses plates-formes de streaming au moment de la rédaction de cet article. Le film 2017 peut être loué ou acheté sur des magasins numériques comme Amazon Prime Video, Google Play et iTunes.