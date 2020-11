Nouveaux produits! Kim Kardashian vante ses arômes naturellement | .

Pendant treize ans Kim Kardashian et ses sœurs ont fait l’objet d’une tendance et synonyme de succès et de richesse, surtout lorsqu’elles lancent un nouveau produit qui devient sûrement immédiatement célèbre et est vendu en peu de temps, récemment via Instagram il s’est vanté du lancement de nouveaux arômes, ceci tout en portant un curieux body et un “costume naturel”.

“Suivre les kardashians” a ouvert les portes à la célébrité pour les sœurs Kardashian Jenner et aussi pour la matriarche qui a saisi toutes les occasions de s’aventurer sur le marché et dans n’importe quel genre ou dérivation de celui-ci, comme vous savez bien qui jusqu’à récemment avait Kim en a tiré le meilleur parti, mais sa jeune sœur Kylie Jenner a réussi à la surpasser à la fois en tant que femme d’affaires et en tant que célébrité, car elle a plus d’adeptes que la femme de Kanye West sur Instagram qu’elle.

Cependant, le simple nom de Kim Kardashian a un grand poids dans l’industrie et le divertissement, chacun des produits lancés sur le marché devient extrêmement populaire, ce n’est pas pour rien qu’on appelle aussi la reine du contouring.

Kim Kardashian qui a également étudié le droit, est devenue une véritable défenseuse des droits de l’homme, profitant de cela, elle a décidé de lancer un documentaire où elle a aidé d’autres personnes et nous avons eu l’occasion d’en apprendre un peu plus sur la justice américaine, car Ce Kim est devenu une célébrité encore plus aimée par ses partisans.

La belle mannequin, femme d’affaires, personnalité Internet et mondaine trouve toujours un moyen séduisant et ingénieux de promouvoir ses produits, il y a deux jours, elle a lancé une publication avec trois photographies avec laquelle elle a sûrement laissé ses fans désireux d’en voir plus.

Dans la première image, elle apparaît portant un petit corps qui semble être en latex de couleur plomb, dans la deuxième image, elle apparaît sans aucun vêtement, bien que son dos soit assez suggestif, quelque chose qui attire l’attention de cette image est la tresse qui Ils l’ont fait, il est extrêmement large et long, il a quelques détails incrustés de pierres précieuses, ils ne manqueront pas de faire référence aux cristaux de votre collection.

La troisième image montre les huit modèles de ses nouveaux parfums qui vont sûrement commencer immédiatement à être demandés par ses admirateurs, ceci parce qu’il est sur le point d’atteindre deux millions de like.

Vous avez demandé, nous avons écouté – je suis très heureux d’annoncer qu’en plus des 3 nouveaux parfums Crystal, nous réapprovisionnerons notre collection FULL @KKWFRAGRANCE Crystal en 30ML! Crystal Gardenia, Crystal Citrus, Crystal Oud, Crystal Violet Musk et Crystal Pear & Peony », a écrit Kim Kardashian dans son article.

En voyant sa publication, il a immédiatement commencé à avoir plus de cinq mille commentaires, dont la majorité étaient ses adeptes enthousiasmés par cette nouvelle version.

Il y a un peu plus de 192 millions d’abonnés qui Kim Kardashian Il a à ce jour sur son compte Instagram officiel, ce chiffre ne cesse de croître, même s’il n’arrive pas à surpasser sa sœur Kylie Jenner, malgré cela, c’est un montant considérable et impressionnant.

Bien qu’il semble que tout ce que Kim Kardashian a accompli ait été extrêmement simple en raison de son succès et de sa popularité grâce aux émissions de téléréalité auxquelles elle a participé, même si elle a eu un grand soutien et une grande facilité, cela a aussi été en grande partie son dur effort et son dévouement. Peut-être avez-vous décidé de créer plusieurs entreprises et produits dans le passé et avez échoué, bien qu’aujourd’hui il semble que tout ce que vous touchez se transforme en or.

