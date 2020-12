Nouvel emploi, Javier Alatorre surprend: il vend du pain | Instagram

“Ce soir à Hechos”, la phrase qui l’a rendu célèbre à la télévision Azteca a été oubliée par le célèbre Javier Alatorre. Le communicateur qui a été laissé sans son espace au sein de Fuerza Informativa Azteca n’est pas resté les bras croisés et a lancé une nouvelle entreprise: la vente de pain.

C’est Alatorre lui-même qui a partagé sur son compte Instagram officiel à quel point il se sent bien avec du pain et de la farine et à quel point il est fier de sa nouvelle emploi.

Javier Alatorre peut être vu dans quelques images où il joue avec les ingrédients et partage cette nouvelle facette de sa vie.

Cela peut vous intéresser: Inattendu! Ana Patricia Rojo partage son nouvel emploi

Comme on le sait, le célèbre qui était à la tête du journal télévisé Hechos aux heures de grande écoute a un partenaire, avec qui il s’est associé pour démarrer cette nouvelle entreprise. Et Alatorre a trouvé le moment idéal pour le faire, car cette nourriture ne peut pas être absente des tables mexicaines ces vacances.

Le chér Javier Alatorre Il a partagé que lui et son partenaire ont entrepris ce rêve et distribuent leur pain dans les restaurants et les lieux où ils prennent les commandes.

La pandémie actuelle de Covid-19 a mis les célébrités à l’épreuve, ceci après que la crise économique a fini par atteindre les chaînes de télévision, qui ont choisi de réduire les ressources et le budget; entraînant le licenciement de nombreux personnages de la série.

De nombreux projets cinématographiques et théâtraux ont également été touchés, obligeant de grandes stars telles que Violeta Isfel et Ana Patricia Rojo à chercher d’autres alternatives pour subvenir aux besoins de leurs familles.

La belle Violeta Isfel, star de Dare to Dream, a fièrement montré qu’elle avait commencé à vendre des hamburgers pour gagner un revenu supplémentaire. Avec tout son amour, l’actrice a créé sa propre recette, donnant naissance aux Isfelburguers.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Isfel, la star de la télévision Televisa, a commencé par vendre son produit chez lui et la demande était telle qu’il a fini par installer un grand local avec un menu complet et de la musique live pour tous ses clients et abonnés.

De son côté, la belle Ana Patricia Rojo savait que sa famille ne pouvait pas attendre que les scènes s’ouvrent pour survivre et c’est pourquoi elle a commencé à vendre des smoothies.

Apparemment le nouveau emploi de Rojo n’a pas plu au public et a émis des commentaires sévères. À quoi l’actrice a répondu en soulignant que sa mère âgée et ses enfants avaient besoin d’un revenu et qu’elle était fière de son nouvel emploi; De plus, il n’y avait rien de mal à vendre des suppléments et il se débrouillait plutôt bien.