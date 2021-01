H

Les opérations pour mettre fin à la pandémie de coronavirus ont été soutenues aujourd’hui avec la première injection du vaccin Oxford à un membre du public.

Cependant, les craintes d’un troisième verrouillage ont également augmenté et les scientifiques ont averti qu’une nouvelle mutation sud-africaine du virus pourrait constituer une menace plus grande que la variante Kent derrière la flambée actuelle.

Un responsable de la maintenance à la retraite de 82 ans souffrant d’insuffisance rénale est devenu la première personne au monde à recevoir le nouveau vaccin de l’Université d’Oxford et d’AstraZeneca en dehors des essais cliniques à 7h30.

Brian Pinker a déclaré aux journalistes qu’il était «fier» de recevoir l’injection à Oxford où des scientifiques britanniques ont conçu le premier vaccin adapté pour un déploiement de masse dans le monde entier, coûtant 3 £ par injection et conservé à une température ordinaire du réfrigérateur.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a refusé d’exclure un autre verrouillage, affirmant que les augmentations dans les zones de niveau 3 dues à la nouvelle variante trouvée pour la première fois dans le Kent pourraient signifier que ces endroits, y compris Bristol et Liverpool, seraient placés dans le niveau 4, comme à Londres. Cela signifierait que presque tout le pays serait au niveau 4, le niveau le plus difficile.

(Images de l’association de presse)

Boris Johnson a confirmé que des mesures plus strictes seraient annoncées prochainement. S’exprimant lors d’une visite au Chase Farm Hospital dans le nord de Londres, il a averti qu’il y aurait des semaines «dures, difficiles» à venir.

Il a ajouté: «Si vous regardez les chiffres, il ne fait aucun doute que nous devrons prendre des mesures plus strictes et nous les annoncerons en temps voulu.»

Les ministres des quatre pays devraient discuter de restrictions potentielles plus sévères d’ici quelques jours. Boris Johnson présidait une réunion du comité Covid régulier du Cabinet pour discuter des pressions exercées sur les quartiers du NHS, les responsables s’attendant à ce que le comité «O», qui envisagerait d’éventuelles restrictions, se réunisse bientôt. En Ecosse, Nicola Sturgeon préparait une déclaration au milieu des attentes d’un message plus strict de «rester à la maison» La pression était sur les ministres pour atteindre le nouvel objectif de deux millions de vaccinations par semaine. Quelque 530 000 doses d’Oxford sont à portée de main, dont des dizaines de millions promises à la fin du mois de mars. Les responsables disent que la seule limite est de savoir comment ils peuvent être fournis par les fabricants. «Les mutations associées à la forme sud-africaine sont des changements vraiment assez substantiels dans la structure de la protéine», a-t-il déclaré à Times Radio. «Mon instinct est que le vaccin sera toujours efficace contre la souche Kent. Je ne connais pas la souche sud-africaine – il y a un gros point d’interrogation à ce sujet. Il a déclaré que la nouvelle souche était plus inquiétante «de loin», mais qu’un nouveau vaccin pour la cibler pourrait être développé rapidement Deux hôpitaux de Londres ont été parmi les six premiers à livrer le vaccin d’Oxford dans la première vague d’aujourd’hui: Royal Free Hospital London NHS Foundation Trust, et St Thomas. Les hôpitaux universitaires de Brighton et Sussex NHS Trust ont également livré le coup. L’objectif est d’avoir 1000 centres opérationnels d’ici le week-end Les forces armées ont intensifié leur rôle, le nombre de la Force de soutien de Covid à Londres passant à 87 au Joint Medical Centre de Londres et 170 se déployant demain pour soutenir les écoles qui testent. fermeture de toutes les écoles. Dans une déclaration commune, le GMB, la NAHT, la NASUWT, le NEU, l’Unisson et Unite, ont affirmé que le personnel était exposé à un «risque grave de maladie». Les représentants du gouvernement ont déclaré que le taux d’infection des enseignants n’était pas plus élevé que celui des autres professions.

La journée a commencé avec des sourires alors que le patient dialysé, M. Pinker, a retroussé sa manche pour se faire injecter par l’infirmière Sam Foster aux hôpitaux de l’Université d’Oxford, à l’hôpital Churchill de la NHS Foundation Trust.

«Je suis tellement heureux de recevoir le vaccin Covid aujourd’hui et vraiment fier que ce soit celui qui a été inventé à Oxford», a-t-il déclaré.

en relation

Trevor Cowlett, 88 ans, professeur de musique, et le professeur Andrew Pollard, pédiatre travaillant à l’Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust, également pionnier du jab d’Oxford, ont également été vaccinés. M. Hancock l’a qualifié de «moment charnière dans notre lutte contre ce terrible virus».

Interrogé sur un troisième verrouillage, il a déclaré à ITV: «Nous sommes prêts à prendre le genre d’action (verrouillage) si c’est ce qui est nécessaire.» Il a suggéré que la prochaine étape pourrait être de transformer les zones de niveau 3 en niveau 4 et d’exiger une obéissance plus stricte aux restrictions de niveau 4.