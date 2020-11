Nouvelle crise, J Balvin avoue qu’il est aux prises avec sa santé mentale | INSTAGRAM

Comme toute star internationale, tout type d’absence sur les réseaux sociaux est notoire, en particulier dans le cas d’Instagram et les fans ont l’habitude de recevoir quotidiennement du contenu de leurs artistes préférés, et il y a 44 millions de followers qui ont remarqué que J Balvin ” perdu “pendant quelques jours.

Et c’est que, ce n’est pas qu’il a simplement arrêté de partager du contenu, mais qu’il l’a fait beaucoup moins fréquemment que d’habitude et clairement les fans l’ont remarqué, en plus, dans ses publications dans le “Histoires Insta”, il se sentait un peu déçu et utilisait des tons de voix rapidement associés à la nostalgie.

De plus, il y a une semaine, le chanteur colombien a partagé une image avec la description suivante: “Bien qu’il semble coloré plusieurs fois il fait sombre à l’intérieur, je demande le santé mentale de nous tous qui en avons besoin, l’anxiété et la dépression sont une réalité, n’ayez pas peur de l’accepter et demandez l’aide d’un professionnel, je sais ce que ça fait, j’en fais l’expérience et je comprends ceux qui en souffrent ».

Face à une telle apparition publique, les fans et les admirateurs du musicien se sont clairement montrés inquiets.Après cela, J Balvin n’a eu d’autre choix que de commenter ce qui se passait, afin que ses partisans puissent être calmes et continuer à consommer son divertissement.

Il a personnellement expliqué à tous ses fans pourquoi il était resté à l’écart du réseau social ces dernières semaines et a pris la tâche de révéler qu’il ne traversait pas actuellement les meilleurs moments en ce qui concerne sa santé mentale, de cette manière, il l’a dit. ouvertement: «Je sais que j’ai été perdu des réseaux. Comme tout être humain, j’ai passé mes tests et, dans ce cas, j’ai de nouveau été touché par l’anxiété et un peu de dépression », a-t-il avoué dans ses récits.

Beaucoup de gens, voyant cette vidéo, ont montré leurs opinions variées, certains, ont recommandé au chanteur de consulter un spécialiste, un professionnel de la santé mentale, d’autres, ont commenté qu’il prenait quelques jours pour lui-même et profiter de la nature Et demais.

De plus, certains internautes ont mentionné qu’ils auraient pu céder le contrôle de leur compte à des tiers et ont continué à publier du contenu avec une apparente normalité, auquel le Colombien a catégoriquement refusé de prétendre que «tout est parfait» dans son durée de vie.

De la même manière, le célèbre et célèbre joueur de reggaeton a commenté que, comme toute personne normale, il a de vrais sentiments comme il l’a mentionné: “Je suis aussi fragile et très vulnérable, peut-être plus que beaucoup d’entre vous”, essayant de rendre ses admirateurs un peu empathiques envers le situation que vous vivez et essaierez de vous mettre à votre place même pour un instant.

Et c’est que, vraiment, parfois le manque de compréhension et d’empathie des personnes extérieures à nous est impressionnant, car actuellement beaucoup ne s’intéressent qu’à eux-mêmes, mais d’une manière assez égoïste, laissant de côté ce que les autres ressentent. environ.

En guise d’adieu, la star du reggaeton a tenu à rassurer tout le monde en s’assurant qu’il est convaincu que la tempête va passer et très bientôt ils le verront faire des blagues ou des commentaires amusants, comme il le faisait il y a quelques semaines.

Terminer sa vidéo par une phrase qui a ému ses millions de fans, ce qui implique que dans cette vie, il vient d’apprendre, et que comme tout être humain, il y aura de bons et de mauvais jours, mais nous devons apprendre à avancer dans n’importe quelle situation. nous est présenté, aussi compliqué que cela puisse paraître.

“Mais je ne suis pas ici pour jouer, mais pour toujours être réel et partager ce que je ressens en ce moment”, a été le dernier commentaire de J Balvin. Nous espérons sincèrement que vous pourrez récupérer rapidement et, si nécessaire, consulter quelqu’un qui pourra vous aider à améliorer votre humeur, de manière responsable avec un professionnel de la santé mentale.