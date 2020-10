Nouvelle page pour Meghan et Harry; “Archewell” est en ligne maintenant! | Instagram

Le nouveau site qui vous aidera Meghan Markle et le travail caritatif continu du prince Harry est sur le point d’être lancé, la nouvelle fondation que le couple a créée lorsqu’il est devenu complètement indépendant de la royauté: «Archwell».

Le nom du site aurait été inspiré par leur petit fils Archie, le premier et à ce jour fils unique des ducs de Sussex, il représentera les vœux d’anciens royals Meghan et Prince Harry être en mesure de contribuer à certaines causes et d’inciter les jeunes à devenir de meilleures personnes et à aider les autres.

Cette dernière a été l’une des tâches que Meghan a prises comme norme lors de ses dernières apparitions, puisqu’elle a été vue participer à certaines des discussions avec des jeunes, en particulier après les événements survenus contre George Floyd, où elle s’est impliquée dans le mouvement #BlackLivesMatter. la devise qui signifie en espagnol (les vies noires comptent).

Désormais, le nouveau couple qui s’est déclaré heureux de s’installer en Californie donne un aperçu de ce que sera leur nouveau site, ce qui a une grande importance pour les causes qu’ils ont menées depuis leur arrivée en Californie et auxquelles ils prévoient désormais de participer. avant.

Il ne faut pas oublier que le populaire “Couple royal“Le prince Harry et Meghan Markle révéleraient un aperçu de ce que sera leur nouvelle page sur laquelle ils travailleraient pour la lancer officiellement très prochainement.

Alors que le nom qui a été inspiré par les premières lettres du petit Archie Harrison, Cela aurait déjà été une nouvelle il y a plusieurs mois, lorsque les ducs auraient renoncé à tout ce qui les reliait à leur ancien rôle de “hauts dirigeants” de la royauté, y compris leurs adieux à la fondation qu’ils représentaient à l’époque appelée “Sussex royal“.

De même, le titre de “Ducs de Sussex” serait également retiré selon certains des extraits des accords avec lesquels le couple aurait accepté de partir avec la royauté, cependant, bien qu’il ne soit pas apparu que cela a été réglé, c’est un fait que le couple gardera toujours ce lien en tant que membres de la famille royale britannique.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Pendant ce temps, il était prévu depuis mai dernier que le nouveau site de “Archewell“Il serait la vedette de son lancement officiel mais la crise sanitaire aurait retardé cet événement, malgré cela, le couple a continué à effectuer plusieurs des tâches qui lui tiennent à cœur à distance, efforts qui seraient désormais ajoutés à ce nouveau site.

L’un des comptes Instagram où des détails sur Meghan Markle sont partagés à partir d’un @meghansclosetchronicles qui aborde une perspective vue du style de la duchesse a partagé la nouvelle image que les utilisateurs peuvent voir en entrant sur le site.

Que voyez-vous dans la première image de la page?

Une seule image donne la bannière pour le prochain lancement du site des ducs, les mots-clés de la fondation figurent en première page du site, qui porte le nom «Archewell» ainsi que sa signification au milieu d’un discret fond gris. qui offrent une signification étymologique du mot

Arche (/ rki /; Grec ancien): (n.) Mot grec signifiant ‘source d’action’ », il se lit d’un côté, tandis que de l’autre, une dichotomie apparaît:« Eh bien (/ wel /): ( n.) une source ou un approvisionnement grossier; un endroit où nous allons creuser profondément.

En attendant, ils offrent également plus aux utilisateurs que curieux qui chercheraient à connaître encore plus de détails sur les nouvelles actions que le couple entreprendra.

Vos abonnés et utilisateurs du réseau pourront également trouver une option pour s’abonner à votre newsletter et recevoir des informations sur vos activités et initiatives.

Cela vaut la peine de rappeler aux intéressés qui se sont abonnés à votre page, le site n’a été affiché que depuis quelques heures et même si le domaine appartient déjà aux Sussex, il n’est pas encore positionné, donc lors de l’abonnement, il est possible que ce ne soit pas encore aucun email de confirmation n’est reçu.

Vous pouvez également lire que le prince Harry révèle le surnom de son fils Archie Harrison

«Archewell», le terme au grand sens qui donne du sens à l’objectif de leur fondation, Harry et Meghan qui se sont même inspirés de nommer l’un des premiers fruits primaires de leur relation, leur premier-né.