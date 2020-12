Nouvelle romance? Ils capturent Aislinn Derbez avec un homme séduisant | Réforme

Récemment, la belle actrice Aislinn derbez Elle est allée à Mexico pour promouvoir sa ligne de bijoux et a été surprise avec sa fille Kailani et un homme séduisant, suscitant de forts soupçons d’être une nouvelle romance probable.

Juste avant son départ pour la ville de Los Angeles, où elle vit actuellement, Aislinn a été arrêtée à l’aéroport en compagnie d’un homme qui tenait le petit Kailani alors qu’Aislinn tentait de fuir la presse, suscitant encore plus de suspicion.

Il est à noter que le compagnon d’Aislinn était Jesh de Rox, photographe à succès et renommée qui semble partager le goût de la spiritualité avec l’actrice et qu’elle a également décrite comme son amie supposée.

Le couple présumé a fait de son mieux pour échapper à la presse, à tel point que le petit Kailani a subi un coup sévère aux portes de l’aéroport.

En outre, Aislinn a également remarqué assez mal à l’aise et a demandé au journaliste de laisser son amie seule, qui portait la fille de Mauricio et Aislinn, quelque chose qui était un peu étrange.

Comme petit, Jesh Il a partagé plusieurs photographies d’Aislinn sur son compte Instagram officiel, dans lequel il dédie des messages de réflexion accompagnés de photos de l’actrice.

Les photographies ont été obtenues par divers médias et, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, l’actrice tente d’échapper à la presse, mais elle a répondu que son divorce avec Ochmann était officiel et que sa relation avec De Rox n’était qu’une relation d’amitié.

Ensuite, Aislinn a été interrogée sur sa séparation et la résolution du processus que les acteurs de renom ont rendu public plus tôt cette année.

Oui, nous nous aimons beaucoup et nous formons une belle famille … nous nous entendons très bien », a-t-il déclaré sans ambages.

Il est à noter que la femme d’affaires a également tenté d’arrêter les questions de la presse envers son amie, Jesh de Rox, qui cherchait aussi désespérément à s’éloigner des caméras, tout en tenant le petit Kailani.

S’il vous plaît laissez-moi trouver un taxi. Ne dérangez plus mon ami, s’il vous plaît. Non (ils sont en couple), j’ai vraiment besoin de chercher un taxi », a conclu Aislinn devant les caméras.

C’était comme ça Aislinn et Jesh ont été arrêtés à l’aéroport de Los Angeles, après avoir spéculé pendant quelques semaines qu’ils avaient une liaison.

Et ce n’est pas la première fois qu’ils sont vus ensemble, puisqu’il a visité la maison du célèbre à plus d’une occasion et qu’il existe plusieurs vidéos qui vérifient plusieurs de la coexistence qu’ils ont en présence de la fille de Mauricio Ochmann. .

En fait, c’est en octobre dernier de cette année que des rumeurs d’une nouvelle romance dans la vie d’Aislinn ont commencé à émerger.

Eh bien, le photographe a partagé quelques photos à côté de l’actrice mexicaine et a même consacré une pensée romantique à ses sentiments.

La première femme dont je me souviens être tombée amoureuse m’a regardé comme si j’étais la seule chose qu’elle ait jamais vue. Ou du moins, la seule qui comptait … J’ai appris plus tard qu’elle voyait beaucoup de choses de cette façon … J’ai vite appris à être jalouse des fleurs, des ex, des heures de sommeil et d’autres choses tout aussi ridicules ” .

“Mais bien sûr, c’était avant tout ça. Ce que je savais, c’est qu’elle me regardait comme ça et que je ne savais pas comment me regarder de cette façon”, a écrit Jesh au début du texte en anglais.

De plus, des mois avant, Jesh de Rox avait déjà été invité par Aislinn à son podcast, “La Magia del Caos”, un projet qui a été créé après son divorce et qui l’a aidée à parler de différents sujets liés au cœur, à l’esprit et durée de vie.

