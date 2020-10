Nouvelle session en lingerie, Celia Lora frappe les réseaux sociaux | INSTAGRAM

Si nous savons quelque chose sur la belle fille d’Alex Lora del Tri, Celia Lora, c’est qu’elle est un modèle d’influence qui a cherché la renommée pour ses propres logos et contenus axés sur le fait de garder ses fidèles fans gâtés avec ses photos audacieuses. .

Pour cette raison, Celia Lora a investi dans un Photographe professionel, qui se consacre à lui rendre visite et à la photographier dans tous les coins de sa maison, toujours à la recherche des meilleurs angles et elle sélectionne ses meilleures tenues pour se fondre parfaitement avec l’occasion.

Comme nous le savons, Celia Lora a dû interrompre son itinéraire de voyage en raison de la contingence mondiale qui se produit, alors elle cherchait une alternative et une solution à ce qu’elle estimait qu’il n’était pas nécessaire d’aller dans un studio photographique pour prendre de belles photos, c’est ainsi est venu avec le session à domicile.

Cette séance photographique professionnelle a duré pratiquement depuis le début de la quarantaine, même s’il convient de mentionner que la jeune femme a fait deux petits voyages, puisqu’elle ne pouvait pas les manquer puisqu’elle a été invitée par MTV et la production Acapulco Shore, où elle a rencontré avec ses compagnons à la recherche d’une distance saine, bien que dans certaines histoires, nous pouvions voir qu’ils étaient un peu ensemble, mais le plus possible est qu’ils prenaient grand soin l’un de l’autre.

Cette jeune femme est devenue une influenceuse et a décidé qu’utiliser correctement les chiffres pour aider les gens était le meilleur qui puisse exister, c’est pourquoi sur son Instagram, elle s’est consacrée à aider les entreprises dans les petites entreprises. ou les grands qui la cherchent pour lui donner des produits et elle avec beaucoup de joie et de joie apprécie les cadeaux et les partage avec bonté en parlant toujours le meilleur possible des établissements, créant un excellent divertissement en même temps.

Quelque chose de très important à noter à propos de Celia Lora est la façon dont elle a rendu ces vidéos Instagram si supportables et décontractées qu’une promotion n’apparaît même pas, en fait elle est très à leur écoute et leur demande et les exhorte à donner le plus d’informations possible. afin que vous ne perdiez pas une seconde dans leurs histoires, car on pourrait dire que c’est un endroit qui a une grande valeur économique.

Il est important de mentionner que Celia Lora a toujours téléchargé des photos assez intrépides et cherche à laisser tout le monde qui se lave en soupir, alors cette fois, elle s’est habillée d’une très belle tenue de lingerie, elle s’est tenue dans la salle des cordes et a commencé à regarder partout. et le photographe a capturé et immortalisé ce moment, dont beaucoup de ses fans souhaiteraient pouvoir être témoins à un moment donné.

La publication a déjà plus de 159000 likes, vous pouvez donc voir toute cette attention dont nous parlions et qu’ils assistent à son compte en essayant de commenter le trouver, bien que la jeune femme continue toujours avec la boîte de commentaires fermée, quelles données intéressantes et dérangeant qui si vous ne le savez pas, nous vous dirons la vraie raison pour laquelle il a fermé.

Celia Lora nous en a dit un peu plus sur cette situation, qui est d’abord devenue quelque chose de très grave et désagréable, puis a commencé à servir de contenu amusant, car la fille nous a dit que dans ses messages privés sur Instagram elle recevait toutes sortes de propositions inconvenantes et de mauvais goût où certains fans veulent faire l’impensable et cela s’est passé dans la boîte de commentaires de l’une de ses photos, alors elle a décidé de la garder privée afin qu’elle seule puisse gérer ces types de messages et que son compte Instagram ne devienne pas dans une vitrine de commentaires étranges.

À ce jour, Celia Lora n’est pas très intéressée par ce qu’ils disent d’elle ou les messages étranges qu’ils lui envoient avec des propositions dégoûtantes, ce qui compte vraiment pour elle, ce sont ces fans qui la soutiennent fidèlement avec leurs goûts et observent son contenu, que nous pourrions résumer comme la clinique d’amour avec des céréales désormais produite pour MTV sur Facebook, ainsi que sa chaîne YouTube où il télécharge également des vidéos des sujets les plus intéressants qu’ils trouvent et qu’ils proposent.