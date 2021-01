E

Les experts ont identifié une nouvelle variante du coronavirus – originaire du sud-est de l’Angleterre – à la fin de l’année dernière.

Au début, les scientifiques ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve qu’il était plus mortel.

Le professeur Chris Whitty a déclaré en décembre: «Il n’y a aucune preuve actuelle suggérant que la nouvelle souche entraîne un taux de mortalité plus élevé ou qu’elle affecte les vaccins et les traitements bien que des travaux urgents soient en cours pour le confirmer.

Les experts ont déclaré qu’il pourrait être responsable de la “propagation plus rapide” du virus à Londres et dans le sud-est dans les dernières semaines de 2020 et à l’étoile de janvier.

Mais le vendredi 22 janvier, le conseiller scientifique en chef du gouvernement, Sir Patrick Vallance, a déclaré que la souche pourrait être plus meurtrière que l’original.

Il a déclaré que s’il y avait «beaucoup d’incertitude» autour des données, il était «préoccupant» qu’en plus de se propager plus rapidement, la souche mutante pourrait également entraîner plus de décès.

L’expert a également mis en garde contre le fait que certaines preuves suggéraient que les variantes du covid-19 d’Afrique du Sud et du Brésil pourraient être moins sensibles aux vaccins approuvés.

Nous répondons ici à quelques questions sur les développements:

– Qu’est-ce que Sir Patrick a confirmé?

Sir Patrick a suggéré que la nouvelle variante pourrait augmenter le taux de mortalité de près d’un tiers pour les hommes dans la soixantaine qui ont Covid-19.

Pour un millier de personnes de ce groupe qui ont été infectées par l’ancienne variante, environ 10 devraient mourir – alors qu’avec la nouvelle variante, il pourrait être de 13 ou 14, avec des augmentations similaires des taux de mortalité dans toutes les tranches d’âge.

«Je tiens à souligner qu’il y a beaucoup d’incertitude autour de ces chiffres et que nous avons besoin de plus de travail pour obtenir une gestion précise, mais il est évidemment préoccupant que cela entraîne une augmentation de la mortalité ainsi qu’une augmentation de la transmissibilité, car il apparaît d’aujourd’hui », a-t-il dit.

– Qu’a-t-il dit sur les souches sud-africaines et brésiliennes et comment elles réagissent aux vaccins approuvés?

Sir Patrick a déclaré que, bien qu’il y ait de plus en plus de preuves que les vaccins seraient efficaces contre la variante britannique, il y avait une incertitude quant à son efficacité contre ceux d’Afrique du Sud et du Brésil.

«Nous savons moins à quel point ils sont plus transmissibles. Nous sommes plus préoccupés par le fait qu’ils présentent certaines caractéristiques qui pourraient (les rendre) moins sensibles aux vaccins.

«Ils sont certainement plus préoccupants que celui du Royaume-Uni pour le moment, et nous devons continuer à l’examiner et à l’étudier très attentivement.»

Il a souligné que les preuves restaient incertaines et qu’il n’y avait aucun signe que les variantes sud-africaines ou brésiliennes avaient des «avantages de transmission» par rapport à celles du Royaume-Uni et ne devraient donc pas se répandre plus rapidement ou «prendre le relais».

Auparavant, des images d’un briefing en ligne du secrétaire à la Santé Matt Hancock pour les dirigeants de l’industrie du voyage ont été diffusées, dans lesquelles il suggérait que la variante sud-africaine pourrait réduire l’efficacité des vaccins d’environ 50%.

«Si nous vaccinions la population et que vous obteniez une nouvelle variante qui échappait au vaccin, alors nous serions de retour à la case départ», a-t-il déclaré.

– Y a-t-il une indication du moment où nous pourrions sortir du verrouillage?

Le médecin en chef de l’Angleterre, le professeur Chris Whitty, a déclaré que si les infections diminuaient et que les admissions à l’hôpital commençaient à «stagner», la situation à travers le pays restait «extrêmement précaire».

«Un très petit changement et il pourrait repartir d’une base extrêmement élevée», a-t-il déclaré. «Si cela se reproduisait, nous aurions de très, très gros problèmes.»

Les derniers chiffres du gouvernement ont montré que 1 401 autres personnes étaient décédées dans les 28 jours après avoir été testées positives pour Covid-19 vendredi, portant le total britannique à 95 981.

Le professeur Whitty a averti qu’il faudrait quelques semaines avant qu’il y ait une baisse du nombre d’hospitalisations, alors que le pic de décès «pourrait bien être encore dans le futur».

M. Johnson a déclaré qu’il ne pouvait y avoir d’assouplissement des restrictions de verrouillage en Angleterre tant qu’il n’était pas clair que le programme de vaccination fonctionnait.

Des scientifiques antérieurs ayant conseillé le gouvernement ont déclaré que le nombre de reproduction – le R – pour le coronavirus était tombé en dessous de 1 à travers le Royaume-Uni, suggérant un recul de l’épidémie.

– Les mutations virales sont-elles inhabituelles?

Il y a eu de nombreuses mutations dans le virus depuis son apparition en 2019.

Il faut s’y attendre – SARS-CoV-2 est un virus à ARN et ces virus mutent et changent.

Public Health England (PHE) a déclaré qu’au 13 décembre, 1 108 cas avec cette nouvelle variante avaient été identifiés, principalement dans le sud et l’est de l’Angleterre.

Il a été nommé VUI – 202012/01 – la première variante sous enquête en décembre.

– Les nouvelles variantes sont-elles toujours une mauvaise chose?

Pas nécessairement. Ils pourraient même être moins virulents.

Cependant, s’ils se propagent plus facilement mais causent la même gravité de la maladie, plus de personnes finiront par tomber malades dans un laps de temps plus court.

– Est-ce la première nouvelle souche détectée au Royaume-Uni?

Un certain nombre de variantes ont été détectées à l’aide d’études de séquençage au Royaume-Uni.

Une variante spécifique (la variante D614G) a déjà été détectée en Europe occidentale et en Amérique du Nord et on pense qu’elle se propage plus facilement mais ne provoque pas de plus grande maladie.

Mais on pense que c’est la première souche qui sera étudiée de manière aussi détaillée par PHE.

– Quels exemples existe-t-il d’autres souches de virus autres que les variantes du Royaume-Uni, de l’Afrique du Sud et du Brésil?

Le gouvernement danois a abattu des millions de visons après qu’il est apparu que des centaines de cas de Covid-19 dans le pays étaient associés à des variantes du SRAS-CoV-2 associées à des visons d’élevage – dont 12 cas avec une variante unique, signalés le 5 novembre.

En octobre, une étude a suggéré qu’une variante de coronavirus originaire de travailleurs agricoles espagnols se propageait rapidement dans toute l’Europe et représentait la plupart des cas au Royaume-Uni.

La variante, appelée 20A.EU1, est connue pour s’être propagée des travailleurs agricoles aux populations locales en Espagne en juin et juillet, les personnes rentrant ensuite de vacances en Espagne jouant probablement un rôle clé dans la propagation de la tension à travers l’Europe.