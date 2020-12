Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que rien ne suggérait que cette nouvelle souche était plus susceptible de provoquer une maladie grave

Mais les experts ont déclaré qu’il pourrait être responsable de la “propagation plus rapide” du virus à Londres et dans le sud-est, a déclaré Matt Hancock.

Le secrétaire à la Santé a révélé la nouvelle souche en annonçant que Londres entrait dans le niveau 3.

Voici quelques-unes des questions sur le développement:

– Est-ce quelque chose d’inhabituel?

Il y a eu de nombreuses mutations dans le virus depuis son apparition en 2019.

Il faut s’y attendre – SARS-CoV-2 est un virus à ARN et ces virus mutent et changent.

Public Health England (PHE) a déclaré qu’au 13 décembre, 1 108 cas avec cette nouvelle variante avaient été identifiés, principalement dans le sud et l’est de l’Angleterre.

Il a été nommé VUI – 202012/01 – la première variante sous enquête en décembre.

– Est-ce quelque chose à craindre?

On n’en sait pas encore assez sur la nouvelle souche, mais il est prématuré de faire des déclarations sur les impacts potentiels de la mutation du virus.

Mais si le virus se propage plus rapidement, il sera plus difficile à contrôler.

Cependant, il existe déjà diverses souches de Covid-19 sans réelle conséquence.

Cela pourrait être potentiellement grave, mais on n’en sait pas assez, et la surveillance et la recherche se poursuivront.

Le consortium Covid-19 Genomics UK (COG-UK) a déclaré qu’il est difficile de prédire si une mutation donnée est importante lors de son apparition et qu’il faudrait “un temps et des efforts considérables pour tester l’effet de plusieurs milliers de combinaisons de mutations”. .

Il a déclaré que la plus grande préoccupation était tout changement qui conduisait à une augmentation des réinfections ou à un échec du vaccin et que la plus grande attention était accordée aux mutations du gène qui code la protéine de pointe.

Il existe actuellement environ 4 000 mutations dans le gène de la protéine de pointe.

– Est-ce la première nouvelle souche détectée au Royaume-Uni?

Un certain nombre de variantes ont été détectées à l’aide d’études de séquençage au Royaume-Uni.

Une variante spécifique (la variante D614G) a déjà été détectée en Europe occidentale et en Amérique du Nord et on pense qu’elle se propage plus facilement mais ne provoque pas de plus grande maladie.

Mais on pense que c’est la première souche qui sera étudiée de manière aussi détaillée par PHE.

– Les nouvelles variantes sont-elles toujours une mauvaise chose?

Pas nécessairement. Ils pourraient même être moins virulents.

Cependant, s’ils se propagent plus facilement mais causent la même gravité de la maladie, davantage de personnes finiront par tomber malades dans un laps de temps plus court.

– Doit-on s’attendre à ce que le virus devienne plus dangereux?

Pas vraiment. Seuls les changements qui améliorent la transmission des virus sont susceptibles d’être stables et de donner naissance à de nouvelles souches en circulation.

La pression sur l’évolution du virus est accrue par le fait que tant de millions de personnes ont maintenant été infectées.

La plupart des mutations ne seront pas significatives ou ne seront pas préoccupantes, mais certaines peuvent donner au virus un avantage évolutif qui peut conduire à une transmission plus élevée ou le rendre plus nocif.

– Les vaccins fonctionneront-ils encore?

M. Hancock a déclaré que le dernier avis clinique était qu’il était hautement improbable que cette mutation ne réponde pas à un vaccin.

Le vaccin produit des anticorps contre de nombreuses régions de la protéine de pointe, et il est peu probable qu’un seul changement rende le vaccin moins efficace.

Cependant, cela pourrait se produire avec le temps à mesure que davantage de mutations se produiraient, comme c’est le cas chaque année avec la grippe.

PHE a déclaré que cette nouvelle variante comprend une mutation dans la protéine de pointe et que des changements dans cette partie de la protéine de pointe peuvent entraîner le virus de plus en plus infectieux et de se propager plus facilement entre les personnes.

– Alors que font les scientifiques maintenant?

Les scientifiques cultiveront la nouvelle souche en laboratoire pour voir comment elle réagit.

Il s’agit notamment de déterminer s’il produit la même réponse anticorps, comment il réagit au vaccin et de modéliser la nouvelle souche.

Cela pourrait prendre jusqu’à deux semaines pour que ce processus approfondi soit terminé.

COG-UK effectue un séquençage aléatoire d’échantillons positifs à travers le Royaume-Uni pour compiler un rapport de couverture de séquençage, qui est envoyé à chacune des quatre agences de santé publique chaque semaine.

Il a déclaré que l’échantillonnage aléatoire est important pour saisir la couverture régionale.

– Si ce n’est pas si grave, pourquoi on s’en soucie?

Bien que d’autres variantes aient été identifiées dans le passé, il semble que cette souche particulière se propage assez rapidement, ce qui signifie qu’elle pourrait être plus transmissible et justifie donc une enquête plus approfondie.

– Quels exemples existe-t-il d’autres souches virales?

Le gouvernement danois a abattu des millions de visons après qu’il est apparu que des centaines de cas de Covid-19 dans le pays étaient associés à des variantes du SRAS-CoV-2 associées à des visons d’élevage – dont 12 cas avec une variante unique, signalés le 5 novembre.

En octobre, une étude a suggéré qu’une variante de coronavirus originaire de travailleurs agricoles espagnols se propageait rapidement dans toute l’Europe et représentait la plupart des cas au Royaume-Uni.

La variante, appelée 20A.EU1, est connue pour s’être propagée des travailleurs agricoles aux populations locales en Espagne en juin et juillet, les personnes rentrant ensuite de vacances en Espagne jouant très probablement un rôle clé dans la propagation de la tension à travers l’Europe.