Nouvelle trahison de la reine Elizabeth, sa belle-fille pense à la série The Crown | .

Le mélodrame fictif de “The Crown” a soulevé une grande vague de controverse à l’intérieur et à l’extérieur du palais de Buckingham, complètement mal à l’aise avec la famille royale britannique, en particulier le Reine Isabelle IICependant, l’un de ses membres penserait le contraire et nous ne pouvons même pas imaginer ce que penserait la monarque lorsqu’elle le savait.

Comme il est récemment apparu que le Reine Isabelle II, revivrait les sentiments qui la séparaient à un moment donné de l’un de ses membres, la mère de ses petites-filles Beatriz et Eugenia de York, filles de Sarah Ferguson et Andrés de York, l’un de ceux qui, selon la série, serait son «fils préféré».

Alors que pour Elizabeth II le lancement de la quatrième saison du drame royal est venu avec une série de choses insupportables, pour l’ex-épouse de son fils “préféré”, le prince Andrew d’York, C’était le contraire, ceci après qu’on l’ait supposément connu, la mère des princesses s’est imposée comme une “fan” de l’histoire.

En effet, c’est un sujet dont on parle beaucoup au Royaume-Uni, puisque pendant la quarantaine, Sarah a profité du temps pour regarder la série et finirait par être fascinée, ce qu’ils ont décrit comme une sorte de “trahison “du monarque. Alors que Sarah, en revanche, l’a trouvé “précieux”.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

L’une de leurs parties préférées, ont-ils révélé, était la partie où ils recréaient leur mariage avec le prince Andrew.

Il m’a semblé que c’était magnifiquement enregistré. La photographie est excellente et j’ai adoré la façon dont ils ont inclus mon mariage, a-t-il déclaré sans vergogne dans ses déclarations à Us Weekly.

Apparemment, Sarah est l’une des rares appartenant à la famille royale à être au courant des prochaines parties qui incluront la royauté britannique, créée par Peter Morgan, dont il faut se rappeler qu’elle sera composée de deux saisons supplémentaires, la cinquième et la sixième. , d’après ce que l’on sait jusqu’à présent.

C’est l’actrice Jessica Aquilina qui, dans la fiction, a joué l’écrivain et activiste Sarah Ferguson, via Twitter, elle a partagé une publication antérieure dans laquelle on peut la voir recréer le personnage.

Peut-être, comme cela est arrivé à de nombreux adeptes de cette série fictive, l’attente pour les prochains versements sera une très longue période, donc cela susciterait sûrement l’intérêt pour d’autres histoires et Bridgerton a été la nouvelle obsession que l’ancien merveilleux ex royal avouer.

Je suis obsedée. Le personnage principal, Daphné, me semble magnifique, car on voit comment elle apprend la vie. Et j’aime que ça montre comment il commence à utiliser sa propre voix », a-t-il avoué.

En revanche, la polémique sur cette question a une fois de plus remis sur la table les différences qui existeraient entre eux dans le passé et que malgré tant de temps, rappellent-ils, le souverain de 94 ans n’a pas pu surmonter.

La reine Elizabeth II a vécu les scandales les plus violents avec deux de ses enfants, le premier si important parce qu’il était le futur roi et le deuxième de ses garçons parce qu’il était celui avec qui elle avait la relation la plus étroite.

Sarah Ferguson a épousé Andrew le 23 juillet 1986, tous deux acquérant le titre de “Duchesse d’York”, cependant, comme cela s’est produit avec Diana of Wales, on peut difficilement dire qu’il y a jamais eu une relation entre Elizabeth et “Fergie”, (surnom généralement donné en raison de son nom de famille)

Par la suite, la séparation scandaleuse entre la mère des petites-filles d’Isabel et Andrés s’est produite il y a 25 ans, ceci après une infidélité de sa part avec son comptable, d’après ce que l’on sait, c’est pourquoi la mère du prince Charles de Galles, on ne peut pas voir votre ex-belle-fille.

Tout semble indiquer que l’affaire que la duchesse d’York a entretenue il y a plusieurs années serait encore latente chez Elizabeth II, ce qui aurait été mis en lumière par les médias locaux en 1996.

Vous pouvez également lire “Déçu Ministre britannique”: Protagoniste de la Couronne

Ce ne sont pas tous les ans, ni le fait qu’Andrés et Sarah entretiennent actuellement une relation d’amitié et étaient même en quarantaine ensemble, ont permis un rapprochement entre eux.