Une variante encore plus mutée du Covid-19 est arrivée au Royaume-Uni en provenance d’Afrique du Sud, où elle est accusée d’un nombre record de personnes hospitalisées, a annoncé aujourd’hui Matt Hancock.

Le secrétaire à la Santé, clairement inquiet, a ordonné à toute personne en Grande-Bretagne qui se trouvait en Afrique du Sud au cours des 14 derniers jours de la mettre en quarantaine immédiatement, tout comme les contacts étroits de ces personnes.

Ce régime d’auto-isolement – qui signifie qu’il n’y a aucun contact avec qui que ce soit – sera bientôt appliqué par la loi, a-t-il ajouté.

Des restrictions de voyage ont également été imposées avec l’Afrique du Sud, où la nouvelle variante se transmet particulièrement rapidement chez les jeunes.

Deux cas ont déjà été détectés au Royaume-Uni, tous deux des contacts de cas qui avaient voyagé depuis l’Afrique du Sud au cours des dernières semaines.

M. Hancock a déclaré: «Cette nouvelle variante est très préoccupante car elle est encore plus transmissible et elle semble avoir muté plus loin que la nouvelle variante qui a été découverte au Royaume-Uni.»

Le Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement à Londres a déconseillé cet après-midi tout voyage, sauf essentiel, dans toute l’Afrique du Sud sur la base de l’évaluation actuelle des risques de Covid-19.

Son site Internet a déclaré: «L’Afrique du Sud subit une deuxième vague de Covid-19. La plupart des nouveaux cas sont causés par une nouvelle variante de Covid-19. Les autorités sud-africaines ont déclaré que la nouvelle variante pourrait être plus contagieuse. »

Les chefs médicaux et scientifiques britanniques étaient en pourparlers avec leurs homologues sud-africains au cours des dernières 24 heures.

“Nous sommes extrêmement reconnaissants au gouvernement sud-africain pour la rigueur de sa science et l’ouverture et la transparence avec lesquelles il a agi à juste titre comme nous l’avons fait lorsque nous avons découvert une nouvelle variante ici”, a ajouté M. Hancock.

On pense que la souche sud-africaine est plus répandue chez les jeunes et qu’elle a une charge virale plus lourde.

«Il est encore très tôt mais à ce stade, les données préliminaires suggèrent que le virus qui domine désormais dans la deuxième vague se propage plus rapidement que la première vague», a déclaré le professeur Salim Abdool Karim, président du comité consultatif ministériel du gouvernement sud-africain. .

La Grande-Bretagne s’occupe de sa propre nouvelle souche de Covid qui serait originaire du Kent et se propagerait plus facilement que d’autres mutations.

Les cas ont récemment explosé à Londres et dans certaines parties du sud-est.