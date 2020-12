Nouvelle vidéo, Lele Pons célèbre les vacances avec le clip officiel de «Let it Snow» | INSTAGRAM

Ce 2020 a été une année très productive pour l’influenceur vénézuélien et maintenant chanteur, Lele Pons, qui avec la collaboration qu’il a menée aux côtés de l’interprète portoricain Guaynaa, a réalisé un grand nombre de réalisations, comme atteindre le programme américain. “Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon”, ou que son visage était l’une des avenues les plus fréquentées au cœur de la Big Apple, New York.

Tout cela grâce au single en collaboration avec qui est mentionné, est son nouveau partenaire sentimental, “Se Te nota”, Lele est entré dans des graphiques de popularité importants dans SpotifyMême récemment, ils ont dépassé les 200 millions de flux sur cette plate-forme et les interprètes ont décidé de célébrer cette réalisation impressionnante, avec un gâteau à plusieurs niveaux particulier décoré de certaines des images que nous avons pu voir dans la vidéo officielle.

En parlant de vidéos officielles, hier encore, Lele Pons a posté de son profil officiel sur Instagram Ce qui semble être un aperçu de la vidéo officielle de son nouveau single, «Leti t Snow», comme il y a quelques semaines, il s’est chargé de le promouvoir, de la même manière à partir de son compte.

Bien que nous sachions qu’il surmontera vraiment le succès que ce sujet a généré pour lui, qui a été adopté par beaucoup de ses followers, y compris des personnes extérieures à sa musique et son travail sur les réseaux sociaux; la chanteuse de «Jealous» a opté pour un nouveau thème, mais cette fois, comme l’indique le nom du single, elle s’est davantage concentrée sur la célébration des vacances.

Lele Pons n’a pas laissé l’opportunité de dire au revoir à une année avec une nouvelle production, d’ailleurs, comme nous l’avons dit dans les paragraphes précédents, cela a été merveilleux pour sa carrière d’interprète et de créatrice de divertissement.

Pour cette raison, il a décidé de sortir en collaboration avec Amazon Music, une reprise exclusive de la chanson “Let it Snow”, qui a été initialement interprétée par Vaughn Monroe pour la première fois en 1945, mais c’est Dean Martin, qui a ajouté à la chanson, le rythme festif caractéristique de cette époque, pour son album “The Dean Martin Christmas Album”, en 1966 et des années plus tard, c’est l’interprétation de Frank Sinatra qui l’a rendue célèbre telle qu’elle est aujourd’hui.

Raisons importantes pour lesquelles le Vénézuélien a décidé de faire revivre ce classique des vacances de Noël, en alternant ses paroles entre les langues anglaise et espagnole, pour lui donner une touche différente, et apparemment, depuis son lancement sur Spotify, il est déjà disponible au public, Puisque cette chanson a déjà été utilisée pour faire des vidéos de Tik Tok, et Lele, pour sa part, la montre à partir de ses histoires sur Instagram.

Dans le clip vidéo très mentionné, on peut voir Lele porter plusieurs tenues différentes, toutes très en accord avec les dates qui approchent, ainsi qu’en complément de ses tenues, la Vénézuélienne a utilisé des diadèmes représentatifs des fêtes, tels comme ceux qui se font passer pour des halos, un chapeau rouge avec des rubans verts, un chapeau pour le froid et, celui qui a été le favori des internautes: une paire de bois de renne, donnant une touche de tendresse à leur look.

De plus, il semble passer un moment formidable avec ceux qui semblent être des membres de sa famille, tous dansent et chantent et passent un bon moment, de la chambre confortable et douillette d’une maison, à côté de l’arbre de Noël, sans aucun doute, des images qui montrent comment des familles heureuses sont vues pendant les vacances.