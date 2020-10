Donc, entre rattraper les épisodes de Grace et Frankie et regarder le débat présidentiel, j’ai essayé de regarder la nouvelle version Netflix de Rebecca, qui est exactement le genre de film pour lequel je suis habituellement à 100% ici. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi je ne pouvais pas vraiment entrer dans le vif du sujet, mais je pense que la critique de Josh Rivera le cloue vraiment: c’est une version ennuyeuse de l’histoire.

C’est un film magnifique, mais idk, aucun des personnages – sauf peut-être Mme Danvers de Kristen Scott Thomas – n’a beaucoup de profondeur. J’en suis aux trois quarts environ et j’attends toujours de ressentir la peur que j’ai ressentie en lisant le roman. Peut-être que l’acte final le ramènera à la maison?

Quoi qu’il en soit, il y a beaucoup de nouvelles bandes-annonces à découvrir cette semaine, donc j’aurai quelque chose de nouveau à regarder bientôt.

Fond noir de Ma Rainey

Viola Davis joue dans cette adaptation de la pièce de 1984 d’August Wilson, qui raconte l’histoire de la vraie chanteuse de blues Ma Rainey. Davis a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans Fences, également basé sur une pièce d’August Wilson, et le buzz est fort qu’elle pourrait également remporter un Oscar pour ce rôle. Black Bottom de Ma Rainey met également en vedette le regretté Chadwick Boseman dans le rôle de Levee, une autre performance qui suscite beaucoup de discussions sur les Oscars. Il sortira en salles et Netflix le 18 décembre.

Le bal

Basé sur la pièce de Broadway du même nom, The Prom a un casting de stars absolument ridicule qui comprend Meryl Streep, Nicole Kidman, Kerry Washington et Keegan Michael Key. Une adolescente de l’Indiana est interdite d’assister au bal de promo avec sa petite amie, puis un groupe de stars de Broadway prend sa cause, en partie pour aider leur carrière lente. Il y a une musique de bien-être écrite partout (et c’est OK! Nous pourrions utiliser un peu de bien-être en ce moment). Réalisé par Ryan Murphy, The Prom arrive sur Netflix le 11 décembre.

Errer sombre

Après un terrible accident de voiture, une femme est coincée dans des limbes oniriques en essayant de comprendre comment faire avancer sa vie en affrontant les problèmes de son mariage. Siena Miller et Diego Luna jouent dans Wander Darkly, qui fait ses débuts à la demande le 11 décembre.

Nouvelles du monde

Cinq ans après la guerre civile, un veuf et vétéran de la guerre va de ville en ville pour annoncer la nouvelle aux gens. Il rencontre une jeune fille en fuite et essaie de l’aider à rejoindre sa famille en toute sécurité. Pensez Aliens (mais Ripley est un gars et ce n’est pas dans l’espace), ou True Grit mais avec une figure paternelle plus gentille. Tom Hanks joue le rôle du capitaine Jefferson Kyle Kidd dans News of the World, réalisé par Paul Greengrass. Il devrait sortir en salles à Noël.

Dash et Lily