J’ai finalement pu regarder le spécial retrouvailles de l’aile ouest et même si j’étais un fervent fan de l’émission originale, je suis reparti un peu frustré. Commençons par régler cela: c’était incroyable de voir les acteurs super talentueux revenir si facilement dans ces rôles – Martin Sheen est né pour jouer Jed Bartlet, Allison Janney est toujours merveilleuse en tant que CJ Cregg, et Richard Schiff est parfait comme grognon La conscience de la Maison Blanche Toby Ziegler. Sterling K. Brown avait la tâche peu enviable de jouer Leo McGarry à la place de feu John Spencer, et il a réussi à merveille. Aussi: Rob Lowe vieillit-il, jamais? Même question pour Janel Moloney, tbh.

Mais si le but de cette performance spéciale était d’encourager les jeunes à voter, je crains qu’elle n’ait raté le but. Les coupures avec les messages «pourquoi vous devriez voter» d’invités spéciaux comme le président Bill Clinton, l’acteur Elisabeth Moss et Lin-Manuel Miranda allaient de prêcheurs à maladroits. Montrer une performance de rappel d’un épisode de télévision diffusé pour la première fois il y a près de 20 ans sur une chaîne payante relativement nouvelle comme HBO Max ne semble pas être le meilleur moyen d’atteindre les jeunes électeurs ou les nouveaux électeurs. Le public était probablement composé d’anciens comme moi qui aimaient la série originale, et avouons-le: la plupart des gens qui écoutent un drame politique d’Aaron Sorkin ont déjà décidé pour qui ils votent.

J’espère que nous verrons une sortie de l’émission de réunion The West Wing à un public plus large. Que Bartlet soit Bartlet!

La gamme de bandes-annonces de cette semaine comprend Oncle Frank, The Empty Man, la saison 2 de His Dark Materials, le documentaire Fireball de Werner Herzog et un nouveau regard sur The Mandalorian.

Boule de feu: visiteurs de mondes plus sombres

Un documentaire sur les météorites et la façon dont elles ont affecté la civilisation humaine – bien sûr, pourquoi pas? Réalisé par Werner Herzog et le volcanologue Clive Oppenheimer, Fireball comprend des entretiens avec des scientifiques, des chefs religieux et des scènes de longs métrages apocalyptiques comme Deep Impact (choix intéressant, mais j’espère que Werzog sait ce qu’il fait). Fireball arrive sur Apple TV Plus le 13 novembre.

Oncle Frank

Un homosexuel ostracisé par sa famille dans le Grand Sud dans les années 1970 rentre chez lui avec sa nièce adoratrice et son partenaire dévoué pour pleurer la mort de son père. Il possède un casting de stars et est réalisé par Alan Ball, écrivain American Beauty et créateur de Six Feet Under. Oui, c’est Paul Bettany en tant que Frank; Je ne l’ai pas reconnu au premier regard. Margo Martindale, Judy Greer, Stephen Root, Steve Zahn, Sophia Lillis et Peter Macdissi sont les vedettes. Oncle Frank fait ses débuts sur la vidéo Amazon Prime le 25 novembre.

L’homme vide

Un groupe d’adolescents déchaîne involontairement une sorte de force maléfique en chantant son nom – arrêtez-moi si vous avez déjà entendu cela (vous pouvez également faire un jeu à boire sur la fréquence à laquelle les mots «l’homme vide» sont chuchotés d’une voix effrayante tout au long du bande annonce). James Badge Dale joue dans cette adaptation de la série de bandes dessinées The Empty Man. The Empty Man sera dans les salles (oui, vraiment) le 23 octobre.

Ses matériaux sombres saison 2

Il s’agit de la deuxième saison de la série adaptée de la série fantastique pour jeunes adultes de Philip Pullman sur l’orpheline Lyra Belaqua et son démon Pan qui affrontent un puissant groupe religieux dans un univers alternatif. Dafne Keen, James McAvoy, Ruth Wilson et Lin-Manuel Miranda sont les vedettes. Il frappe HBO Max le 16 novembre.

Le mandalorien

Cette deuxième bande-annonce s’ouvre avec Gus Fring Moff Gideon (Giancarlo Esposito) disant «Vous avez quelque chose que je veux», et monte en puissance à partir de là: les combattants TIE! Jet packs! Stormtroopers! Bébé Yoda! La deuxième saison de l’émission très populaire débute sur Disney Plus le 30 octobre.