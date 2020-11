Je n’ai regardé le nouvel épisode de The Mandalorian qu’une seule fois (jusqu’à présent), mais c’est tellement génial d’avoir ce spectacle amusant et ringard. Je ne gâcherai rien mais c’était A) agréable de voir The Baby aka Baby Yoda aka mon fils vert, B) agréable de voir Timothy Olyphant et C) super de voir l’émission la plus cool en streaming est toujours très, très cool. Consultez la critique du premier épisode ici et recherchez les récapitulatifs hebdomadaires du vendredi des nouveaux épisodes sur The Verge.

Les bandes-annonces de cette semaine incluent la nouvelle saison de l’autre meilleure émission en streaming: The Crown. Regarde, j’ai des goûts éclectiques, d’accord?

La Couronne

La vue de Gillian Anderson dans le rôle de Margaret Thatcher était la bienvenue pour cet ancien X-phile, mais aussi: DIANA! La série rattrapera enfin le mariage Charles-Diana cette saison et présentera Thatcher, alias la Dame de fer, qui fut la première femme Premier ministre du Royaume-Uni (et note annexe, en tant que personne qui a vécu les années 1980, c’est un peu sauvage de se souvenir que ces deux femmes plus grandes que nature étaient des contemporaines). Emma Corrin joue le rôle de Diana, et le reste de l’excellent casting – Olivia Colman dans la reine Elizabeth, Helena Bonham Carter dans la princesse Margaret et Josh O’Connor dans le rôle du prince Charles – reviennent dans la quatrième saison de The Crown. Il arrive sur Netflix le 15 novembre.

Courir

Sarah Paulson joue dans ce film effrayant sur une mère qui se donne beaucoup de mal pour «prendre soin» de sa fille Chloé, scolarisée à la maison, qui utilise un fauteuil roulant. Vous serez peut-être choqué d’apprendre que tout n’est pas ce qu’il semble et Chloé commence à rassembler des indices qui suggèrent que sa mère ne sert à rien. Kiera Allen, qui utilise un fauteuil roulant dans la vraie vie, joue le rôle de Chloe in Run, qui fait ses débuts à Hulu le 20 novembre.

Wayne

J’ai entendu les accents de Boston dès que j’ai cliqué sur «jouer» sur cette bande-annonce et bien sûr, elle est basée à Brockton, dans le Massachusetts, l’histoire d’un enfant cherchant à corriger des torts et à récupérer une voiture volée à son défunt père. La série a été diffusée sur YouTube Red (RIP) et, malgré la réponse positive des fans, s’est terminée après une saison (bien que cela puisse avoir plus à voir avec le fait que YouTube Red n’existe plus et que son successeur, YouTube Premium, s’est retiré des émissions originales. qu’avec le spectacle lui-même). Amazon Prime Video le fait revivre; la première saison de Wayne sera (re) lancée le 6 novembre.

Le ciel de minuit

George Clooney incarne un scientifique de l’Arctique qui doit empêcher un vaisseau spatial de revenir sur Terre parce qu’une mauvaise merde apocalyptique s’est produite depuis leur départ. Clooney (qui a grandi assez la barbe pour ce rôle, semble-t-il) a également réalisé ce film très beau mais froid, basé sur le roman «Good Morning, Midnight» de Lily Brooks-Dalton. Le casting de stars comprend Felicity Jones, David Oyelowo et Kyle Chandler. Le ciel de minuit arrive sur Netflix le 23 décembre.

Les puissants

Terminer la liste de cette semaine sur une note plus légère car il ne peut pas s’agir uniquement d’intrigues de palais (littérales) et de Clooney post-apocalyptique. Cette série animée est l’histoire d’un monde de petites créatures dans l’arrière-cour – Rocksy, Twig, Leaf et Very Berry pour vous donner une idée de ce à quoi nous avons affaire ici – dont les jours sont pleins d’aventures. The Mighty Ones arrive à Hulu le 9 novembre.