Je sais que je suis très en retard à la fête (environ cinq ans) mais j’ai juste commencé à regarder Grace et Frankie sur Netflix et puis-je dire à quel point il est merveilleux de voir des actrices incroyables comme Jane Fonda et Lily Tomlin à la hauteur de leurs pouvoirs? Buts, je vous dis.

Beaucoup de nouvelles bandes-annonces cette semaine, dont une pour laquelle je suis extrêmement enthousiaste: La nouvelle série basée sur le livre de Stephen King, The Stand, en 1978, sur une pandémie mortelle qui oblige les survivants à choisir entre les factions bonnes et mauvaises. Hé, comment est-ce pour nouvellement pertinent?! L’un des personnages de la bande-annonce fait même des remarques sur quelqu’un qui «nous protégera en ces temps incertains», donc.

Le stand

The Stand reste l’un des meilleurs romans de King, un tome massif avec plus d’une centaine de personnages et des intrigues entrelacées. C’était le sujet d’une mini-série de 1994 (que King a également écrite) sur ABC qui a obtenu un tas de hochements de tête aux Emmy. J’ai aimé Gary Sinise dans le rôle de Stu Redman dans la version de 1994, mais j’ai vraiment hâte de voir ce que James Marsden fait avec le rôle principal. King écrirait le neuvième et dernier épisode de la série, avec une nouvelle coda. Le casting comprend également Whoopi Goldberg dans le rôle de la sainte Mère Abagail et Alexander Skarsgård dans le méchant Randall Flagg. Le stand arrive sur CBS All Access (ou peu importe comment ils l’appellent) le 17 décembre.

La montre

Les fans de feu Terry Pratchett attendent celui-ci depuis près d’une décennie, et il semble que The Watch fera enfin ses débuts au début de l’année prochaine. Basé sur la force de police Ankh-Morpork City Watch de la série Discworld de Pratchett, The Watch met en vedette Richard Dormer dans Vimes et Lara Rossi dans Lady Sybil Ramkin. Il frappe BBC America en janvier 2021.

Un enseignant

Kate Mara joue le rôle d’un enseignant qui commence une relation illégale avec son élève. Un signe que les cinéastes traitent le sujet en utilisant un objectif 2020 approprié (et pas seulement en faisant un fantasme passionnant): il y a un PSA d’accompagnement produit en partenariat avec le Rape, Abuse and Incest National Network (RAINN). Un enseignant frappe FX sur Hulu (pouvons-nous obtenir des noms moins déroutants pour votre sortie en streaming s’il vous plaît, industrie du divertissement) le 10 novembre.

L’aile ouest spéciale

Les membres de la distribution originale de la longue série NBC se sont réunis sur scène pour recréer l’épisode de 2002 «Hartsfield’s Landing». Je dois dire que j’ai adoré ce spectacle lors de sa première diffusion et c’était tellement réconfortant d’entendre la chanson thème en plein essor et de revoir Toby, Sam, Josh et CJ. Le spectacle vise à sensibiliser à l’organisation non partisane de participation électorale When We All Vote, et comprend Martin Sheen comme président Bartlet, Richard Schiff comme Toby Zeigler, Bradley Whitford comme Josh Lyman, Allison Janney comme CJ Cregg et Rob Lowe comme Sam Seaborn, avec la plupart du reste de la distribution originale. Le président Obama, Michelle Obama, le président Clinton et Lin-Manuel Miranda figurent parmi les «invités spéciaux» qui se présenteront. Un spécial de l’aile ouest au profit de quand nous votons tous fait ses débuts sur HBO Max le 15 octobre.

Invincible

La série de bandes dessinées de Robert Kirkman sur un adolescent qui découvre ses super pouvoirs a un casting de stars qui comprend Steven Yeun dans le rôle de Mark Grayson, JK Simmons dans le rôle de son père, Omni-Man, ainsi que Mark Hamill, Sandra Oh et Seth Rogen. Sachez que Kirkman promet que la série comprendra la violence sanglante des bandes dessinées, plus «un peu d’épice». Invincible fera ses débuts sur Amazon Prime Video en 2021.

Homme gros

Voici une bande-annonce bonus (sans date de sortie apparente pour le film) sur laquelle la moitié de mon fil Twitter était déroutante la semaine dernière. Est-ce une comédie noire? Est-ce de la satire? Est-ce une sorte d’allégorie? Ou est-ce juste une très mauvaise idée pour un film? Attendez ce moment où vous réalisez qui Fatman est censé être. Je ne vais pas gâcher, regardez juste.