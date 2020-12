J’ai donc regardé Wonder Woman 1984 et j’ai peut-être besoin de regarder une deuxième fois avant de décider ce que je pense parce qu’en ce moment je pense que c’est une sorte de parodie de films des années 1980 qui ne fait pas tout à fait l’affaire malgré une belle performance de Pedro Pascal ( Le mandalorien!) En tant que méchant. Également sur le point de boucler la saison 7 dans ma montre frénétique de Homeland … Je suis resté avec elle si longtemps, alors je dois savoir comment tout cela se termine. Note à moi-même cependant: besoin de choisir quelque chose d’un peu moins dystopique pour le prochain projet de binge-watch.

C’est notre dernière bande-annonce pour 2020 et nous avons un peu de tout: un drame, un documentaire, un «thriller psychologique» et une comédie.

tigre

Un documentaire en deux parties sur la vie et la carrière de Tiger Woods – oui, on l’appelle la version Tiger du documentaire Michael Jordan Last Dance – examine l’ascension, la chute et le retour du golfeur (bien que comme le note Deadline, tandis que la bande-annonce taquine une interview de Rachel Uchitel qui a eu une liaison avec Woods, son ex-femme Elin Nordegren est visiblement absente). Tiger arrive sur HBO Max le 10 janvier, avec la deuxième partie le 17 janvier.

Coming 2 Amérique

La suite de la comédie de 1988 Coming to America voit Eddie Murphy reprendre son rôle de prince Akeem – ou maintenant, de roi Akeem – du pays africain fictif Zamunda, qui doit retourner dans le Queens parce que quelque chose d’héritier masculin du trône quelque chose. Murphy retrouve Arsenio Hall, qui joue son fidèle acolyte Semmi, et les deux reprennent également leurs nombreux rôles de second rôle. James Earl Jones, Tracy Morgan, Leslie Jones, John Amos, Wesley Snipes et Shari Headley sont également à l’affiche. Coming 2 America arrive sur Amazon Prime Video le 5 mars.

Palmer

Justin Timberlake prend un virage dramatique, l’ancienne star du football du lycée Eddie Palmer qui rentre chez lui après avoir passé 12 ans en prison. Il forme un lien avec l’enfant voisin négligé Sam (Ryder Allen), qui est victime d’intimidation en raison de son identité de genre non conforme. Je serai intéressé de voir Timberlake dans un rôle aussi lourd et espérons que le film traitera avec soin le sujet sensible de l’identité de genre d’un enfant. Palmer fait ses débuts sur Apple TV Plus le 29 janvier.

Les petites choses

Denzel Washington et Rami Malek jouent le rôle d’une paire de shérifs traquant un tueur en série (Jared Leto) qui s’attaque aux femmes. Naturellement, le personnage de Washington a un passé secret et troublé que la nouvelle affaire fait remonter. J’ai l’impression que j’ai peut-être déjà vu cette intrigue à plusieurs reprises, mais Denzel Washington est une bonne raison de regarder un film, je vais donc réserver mon jugement. Les petites choses sortent en salles et sur HBO Max le 29 janvier.

En dehors du fil

Anthony Mackie incarne Leo, un officier militaire robot qui s’associe à un pilote de drone nommé Harp (Damson Idris) pour traquer un appareil apocalyptique avant les méchants. Obtenez-les, Falcon. Outside the Wire arrive sur Netflix le 15 janvier