Baskets inédites, premier regard sur la Air Jordan 4 de Travis Scott

Ayant lancé son propre plat pour le menu McDonald’s, preuve de son grand succès dans les collaborations, Travis Scott est le Midas de l’industrie, transformant pratiquement tout ce qu’il touche en or.

La même chose s’est produite avec ses précédentes collaborations avec la marque de Jordan Oui Nike, des entreprises qui nous ont fourni des modèles incroyables à leur nom, les Jordan 1, Air Force 1, Air Jordan 6 personnalisables avec des compartiments avec des ornements et plusieurs autres modèles.

Ces modèles ont été tellement appréciés et ont obtenu tellement de valeur qu’ils sont à collectionner pour le moment, donc cette nouvelle version de la Jordan, la Air Jordan 4 Avec la «bénédiction» de Cactus Jack, le symbole qui définit Travis, il lui a donné une telle excellente touche qu’ils sont devenus les plus désirés en 2020.

Ils sont tellement convoités qu’ils sont devenus un modèle culte, grâce à leurs détails inédits, qui ont déjà leurs photos officielles et sont sortis cette semaine.

Le collectionneur Wilson Neloy, chargé de réaliser quelques photographies dignes d’étude et de renommée, a mis en valeur sa belle couleur vert olive, avec une forme qui s’illumine et révèle son aérodynamisme à la lumière du studio.

Il a du daim des orteils au talon avec une finition Premium, donc ils ne s’useront pas facilement, il a une esthétique qui le rend poussiéreux mais classique, faisant référence à quelque chose qui serait un héritage, car ils ont l’air vieux.

Il a une paire de détails noirs en forme de filet sur les côtés et des lacets qui correspondent parfaitement. Cependant, le détail le plus frappant et incroyable est la façon dont ils ont placé la signature “Cactus Jack” sur le dos.

Pour le moment, le seul moyen de les obtenir serait d’avoir assez d’argent pour aller les chercher, bien qu’ils aient un coût très élevé, ils s’épuiseront plus vite que vous ne le pensez, se positionnant comme une pièce inestimable de la collection des amateurs de tennis. Cliquez ici pour accéder à sa page officielle.

Rendant hommage au grand fan de sport et artiste hip-hop et producteur de musique de Houston, Travis Scott, ils jouent un rôle en honorant l’ère du football de Houston. Pour ce rappeur et producteur, ainsi que pour sa signature Cactus Jack Records, les détails à l’intérieur de la languette et du talon sont ce qui fait la différence dans cette édition et vous ne pouvez pas les manquer.

Depuis que Jordan a pris son tir, avec lequel la Caroline du Nord a remporté le championnat, Michael est une grande référence et même une légende du basket-ball. Depuis 1985, avec le lancement de la Air Jordan I originale, il a été chargé de donner une grande valeur à la ligue NBA et a surpassé tous ses prétendants, en plus d’être un parfait exemple d’amélioration et de succès.

Scott a également lancé sa propre chemise avec son symbolisme que nous avons pu voir même dans le jeu vidéo Fortnite, le symbole de “Cactus Jack” étant l’un des plus connus et transformant même rapidement la chemise en objet de collection, avec une grande valeur qui beaucoup paieraient sans réfléchir à deux fois.

Les fans sont totalement fous et heureux pour cette belle collaboration, car ce jeune homme a marqué l’histoire dans sa manière de marketing, en le démontrant à chaque collaboration qu’il fait, comme il l’a fait avec Fortnite et McDonald’s.