La starlette de Chelsea Billy Gilmour se rapproche d’un retour en équipe première après son retour au combat après une opération au genou.

Le milieu de terrain adolescent a été appelé pour les écossais de moins de 21 ans pendant la trêve internationale et a joué dans le milieu de semaine du Trophée EFL.

Mais Frank Lampard ne précipitera pas le Gilmour de retour dans l’action senior, malgré sa percée exceptionnelle la saison dernière.

Le manager de Chelsea a déclaré: «Il est de nouveau en forme, il a joué mercredi soir et a obtenu de bonnes minutes et a bien joué. J’ai entendu dire qu’il jouait beaucoup et nous étions très heureux avec lui et il rejouera ce week-end pour les moins de 23 ans.

«Il est en forme, mais il n’est pas en forme. Ce sera une courte période, c’est un garçon généralement en forme.

Gilmour a joué pour la dernière fois en juillet après avoir fait 13 apparitions pour la première équipe la saison dernière.

Il a obtenu des critiques élogieuses en peu de temps, Roy Keane le déclarant «de classe mondiale» après un seul match.

Lampard a déjà beaucoup d’options au milieu de terrain, c’est pourquoi il a permis à Ross Barkley et Ruben Loftus-Cheek de partir en prêt cette saison.

Il est convaincu que Gilmour est prêt à défier N’Golo Kante et Jorginho pour une action régulière.

«Il a fait de grands progrès en peu de temps l’an dernier», a-t-il déclaré. «J’étais très confiant de placer Billy pendant une grande partie de la saison grâce à son entraînement. Le moment venu, je l’ai peut-être retenu parfois en regardant en arrière.

«Il s’est déchaîné et a réalisé de très bonnes performances avant sa blessure. Nous devons donc mettre en contexte le fait qu’il est encore un jeune joueur.

«Nous avons de la concurrence dans l’équipe dans ce domaine, mais j’ai une confiance absolue en Billy qu’il va être un grand joueur pour nous pendant longtemps. Je suis donc vraiment ravi de le remettre en forme.