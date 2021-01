Nouvelles politiques WhatsApp reportées au 15 mai Ultimatum! | Pixabay

Depuis le service de messagerie de WhatsApp a annoncé les nouvelles politiques, les utilisateurs de l’application ont exprimé leur désaccord sur les réseaux sociaux, c’est pourquoi ils ont décidé d’attendre un peu pour commencer à les mettre en œuvre.

L’ultimatum de WhatsApp à ses utilisateurs, ou vous acceptez la nouvelle politique de confidentialité ou je refuse le service à partir du 8 février, il semble qu’il a été reporté.

C’est une belle concession de Facebook Inc., la société propriétaire de WhatsApp, pour que les 2 milliards d’utilisateurs de la plateforme de messagerie aient le temps de «revoir la politique de confidentialité à leur rythme.

L’ultimatum reste cependant en vigueur, avec une nouvelle date pour le 15 mai prochain, ce report n’est pas dû à une fuite massive d’utilisateurs, mais à la reconnaissance d’une erreur de communication de WhatsApp au moment de l’annonce du nouvel avis de confidentialité.

Et, comme vous pouvez le voir, cette annonce a effrayé les utilisateurs et provoqué une vague de rumeurs et de désinformation.

Conséquence catastrophique, 2 milliards d’utilisateurs de WhatsApp hors de l’Union européenne, les 25 millions qui ont fui vers d’autres fournisseurs de messagerie instantanée, tels que Telegram ou Signal.

Ce que ces nouvelles politiques de confidentialité WhatsApp signifient, c’est que les communications effectuées entre les entreprises et les utilisateurs, par exemple, entre une agence de voyage qui dialogue avec un client potentiel via WhatsApp, peuvent être stockés par ces sociétés sur les serveurs Facebook.

Mais c’est tellement pertinent pour le modèle de monétisation que Facebook, le propriétaire de WhatsApp, a été obligé de le communiquer aux utilisateurs.

Il est à noter que Facebook a payé 19 milliards de dollars pour WhatsApp, soit environ 280 milliards de pesos il y a six ans et c’est pourquoi il est urgent d’augmenter la monétisation de l’application, installée dans des milliards de téléphones mobiles sur la planète et que dans certains pays, il est devenu un générique de la communication numérique.

Quelque chose de très important est que WhatsApp appartient à Facebook, le plus grand extracteur de données personnelles de la planète. Depuis 2016, WhatsApp partage les données personnelles de ses utilisateurs avec Facebook.

Donc la nouveauté aujourd’hui est qu’une mauvaise communication de WhatsApp a alerté les utilisateurs sur la protection de leurs informations personnelles, pillées depuis quatre ans, et que, il ne fait aucun doute, il faut se réjouir.

C’est ainsi qu’après la polémique sur le changement de ses conditions et de sa politique de confidentialité, WhatsApp a déclaré qu’il ne suspendrait ni ne supprimerait les comptes des utilisateurs n’ayant pas accepté les nouvelles conditions le 8 février, car sa mise en œuvre a été reportée pour donnez aux gens plus de temps pour les examiner attentivement.

Nous allons faire beaucoup plus pour éliminer les informations erronées sur le fonctionnement de la confidentialité et de la sécurité sur WhatsApp », a commenté le service.

Bien avant l’inquiétude et les doutes des utilisateurs, la société avait précisé il y a quelques jours que sa plate-forme ne conserve pas de trace des personnes qui envoient des messages ou qui appellent, ni ne montre l’emplacement partagé, elle ne partage pas ses contacts avec Facebook et les conversations sont chiffrées de bout en bout afin que personne ne puisse les voir, à part les utilisateurs impliqués.

Ensuite, nous contacterons progressivement les gens (en les notifiant) pour qu’ils examinent la politique à leur propre rythme, avant que de nouvelles options de négociation ne soient disponibles le 15 mai. “

En outre, le service a également réitéré que les mises à jour récentes incluent de nouvelles options que les gens devront envoyer des messages à une entreprise en WhatsApp, en hébergeant les conversations, des comptes professionnels qui l’ont choisi, dans une infrastructure Facebook.

