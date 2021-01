N

ovak Djokovic a publié une défense détaillée et ferme de ses demandes aux organisateurs de l’Open d’Australie après avoir été fortement critiqué pour ses tentatives d’alléger les restrictions de quarantaine strictes pour les joueurs.

Plus tôt cette semaine, le n ° 1 mondial des hommes a été qualifié d ‘«outil» par l’Australien Nick Kyrgios après avoir signalé qu’il avait contacté le directeur du tournoi Craig Tiley avec une liste de «demandes», notamment la réduction de la période de quarantaine et le transfert du plus grand nombre de joueurs possible en privé. maisons avec des courts de tennis pour leur permettre de s’entraîner ainsi que l’autorisation pour les entraîneurs et les entraîneurs de rendre visite à leurs joueurs et d’être logés au même étage de leur hôtel.

Djokovic s’est rendu mercredi sur les réseaux sociaux pour déplorer que ses «bonnes intentions» pour ses collègues joueurs aient été «interprétées à tort comme étant égoïstes, difficiles et ingrates».

Le Serbe a insisté: “Cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité.”

Djokovic a ajouté: “Tous les actes ne sont pas pris à leur valeur nominale et parfois quand je vois les conséquences des choses, j’ai tendance à me demander si je devrais m’asseoir et profiter de mes avantages au lieu de prêter attention aux luttes des autres.

«Cependant, je choisis toujours de faire quelque chose et d’être utile malgré les conséquences difficiles et les malentendus.

“Je me soucie vraiment de mes collègues joueurs et je comprends aussi très bien comment le monde est géré et qui devient plus grand et meilleur et pourquoi. J’ai gagné mes privilèges à la dure et pour cette raison, il m’est très difficile d’être un simple spectateur sachant à quel point chaque aide, geste et bon travail comptaient pour moi quand j’étais petit et insignifiant dans l’ordre hiérarchique mondial.

“Par conséquent, j’utilise ma position privilégiée pour être en service autant que je peux où et quand c’est nécessaire.”

Djokovic a poursuivi en insistant sur le fait qu’il entretenait de bonnes relations avec Tiley et qu’un récent échange de courriels entre les deux hommes était une «opportunité de réfléchir à des améliorations potentielles qui pourraient être apportées à la mise en quarantaine des joueurs à Melbourne qui étaient en plein verrouillage».

Djokovic – qui a déclaré qu’on lui avait précédemment refusé la possibilité de se mettre en quarantaine avec son équipe à Melbourne au lieu d’Adélaïde – a ajouté qu’il avait pris les pensées et les idées d’une discussion de groupe de joueurs et qu’il était “ conscient que les chances étaient faibles et que toutes nos suggestions. serait acceptée ».

Il a déclaré: “Je comprends que l’organisation d’événements sportifs internationaux pendant une pandémie présente des risques pour la santé de la communauté locale et des joueurs eux-mêmes. Par conséquent, je tiens à exprimer toute ma gratitude à Tennis Australia, au gouvernement australien et aux citoyens locaux pour leur volonté prendre ce risque avec nous pour l’amour du jeu et les multiples opportunités qu’il apporte à l’économie du pays et à ses habitants.

«Nous sommes honorés et nous ferons tous de notre mieux pour suivre les lignes directrices et les protocoles mis en place. Nous espérons pouvoir nourrir notre corps et être prêts pour les tests d’endurance et de force mentaux et physiques qui nous attendent une fois la compétition commencée.

Open d’Australie 2021: Joueurs de tennis en quarantaine

Novak Djokovic

. via .

Naomi Osaka

. via .

Bernard Tomic

. via .

Un joueur de tennis non identifié regarde depuis un hôtel de tennis pour une séance d’entraînement à Melbourne

. via .

Evgeny Donskoy

. via .

Le joueur de tennis polonais Lukasz Kubot (L), l’entraîneur Hermanus Kroes (C) et le joueur de tennis brésilien Marcelo Melo

. via .

Le joueur de tennis tunisien Ons Jabeurin frappe une balle de tennis vers un matelas appuyé sur un mur dans une chambre d’hôtel à Melbourne

KARIM KAMOUN via REUTERS

Un joueur de tennis non identifié regarde par la fenêtre après avoir fait de l’exercice dans sa chambre d’hôtel à Melbourne

. via .

Les joueurs de tennis sont vus arriver à Melbourne Park

.

Le joueur de tennis argentin Maximo Gonzalez (L) et l’Italienne Simone Bolelli (R) reviennent dans un hôtel de tennis après une séance d’entraînement à Melbourne

. via .

Sur la réaction à ses demandes de quarantaine, Djokovic a répliqué aux suggestions selon lesquelles les joueurs étaient «ingrats, faibles et égoïstes» en raison de leurs luttes dans le verrouillage et a nié avoir demandé que la période soit réduite.

«Les choses dans les médias se sont intensifiées et il y avait une impression générale que les joueurs (moi y compris) sont ingrats, faibles et égoïstes à cause de leurs sentiments désagréables en quarantaine. Je suis vraiment désolé qu’il en soit arrivé là car je sais à quel point beaucoup sont reconnaissants », a-t-il déclaré.

“Nous sommes tous venus en Australie pour concourir. Ne pas pouvoir s’entraîner et se préparer avant le début du tournoi n’est vraiment pas facile. Aucun de nous n’a jamais remis en question 14 jours de quarantaine malgré ce que disent les médias.

«J’ai très hâte de jouer devant les gens et de rejoindre la frénésie du tennis et l’énergie de la ville qui m’a toujours porté vers de nombreuses victoires. J’ai également hâte de voir tous mes collègues joueurs ensemble à Melbourne. Je suis époustouflé par les nombreux messages de gratitude et d’amour que j’ai reçus ces derniers jours.