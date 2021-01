Nue!, Natalia Téllez est présentée sur Instagram | Instagram

Natalia Téllez a surpris ses followers sur Instagram en se partageant littéralement «nue» dans une photographie qui correspond à une scène de son nouveau film: After you. La belle animatrice et actrice a fait ressortir son sens de l’humour caractéristique et a partagé l’image avec un message amusant qui explique comment elle apparaîtra dans le film.

L’animatrice de Netas Divinas a été surprise allongée face contre terre sur le lit et avec seulement un drap comme complice de sa beauté. Sur la photo, Natalia Téllez peut être vue assez naturellement et non seulement à cause de son absence de vêtements, mais aussi à cause de son visage lavé qui la rend vraiment belle.

L’image du film After You montre une jeune femme très pensive, les réseaux sociaux du film n’ont donc pas manqué l’occasion de convertir la beauté Natalia Tellez dans un mème et a publié la même image avec la phrase: Lorsque vous vous souvenez de la réunion dans Zoom.

La belle mexicaine qui a gagné en popularité grâce à son rôle d’hôte jouera Ana dans Après toi.

Natalia Téllez a partagé la photo sur son compte Instagram officiel il y a un jour, où elle a obtenu plus de 50000 réactions et de nombreux émojis de cœurs, de feu et autres louant sa beauté.

La belle Natalia Téllez a récemment fait la une des journaux pour les révélations de son ex, Chumel Torres. Le journaliste a avoué que c’était Téllez qui a fini par le brancher et lui a raconté son histoire d’amour.

Selon Chumel Torres, il s’était intéressé à elle depuis qu’il l’avait vue, mais ce n’est que plus tard, lorsqu’elle est venue l’interviewer, qu’il s’est vraiment rapproché. Malgré l’excitation de Torres, les choses ne se sont pas très bien déroulées puisque le sujet abordé les plaçait de part et d’autre; cependant, ils partageaient des numéros de téléphone.

Le lendemain, le journaliste a organisé un événement au cours duquel bien sûr, il a fini par laisser de côté tous les invités et son attention s’est perdue sur son invitée spéciale: Natalia Téllez. Selon lui, Torres a passé toute la nuit à parler avec Natalia, jusqu’à ce qu’elle se demande quand il l’embrasserait, il le fit très docilement.

L’action entre les deux célébrités a attiré l’attention des curieux, qui ont rapidement commencé à enregistrer ce moment romantique, un ami du youtubeur lui a raconté ce qui se passait; mais il a répondu en faisant remarquer qu’il s’en fichait puisqu’il rencontrait la plus belle femme du monde.

C’est ainsi que la relation de Natalia Tellez et Chumel Torres et bien que cela n’ait duré que quelques mois, Torres assure qu’elle est une femme très spéciale et qu’elle a toujours bien parlé d’elle; ses partisans ont indiqué qu’ils devraient revenir; cependant, Natalia est actuellement dans une autre relation amoureuse.

Natalia Téllez est allée de l’avant et a été identifiée comme très enthousiaste, ceci en raison des diverses rumeurs la liant à des hommes; Cependant, la célèbre femme ne s’épuise pas dans des commentaires malveillants et a continué sa vie normalement.

Téllez compte actuellement plus de trois millions d’abonnés sur Instagram, qui sont constamment choyés avec des images de lui-même et, apparemment, il aime vraiment prendre des photos très artistiques et originales.

Beaucoup ont fait remarquer à la belle Natalia de ne pas avoir de «viande», mais à travers ce réseau social, elle en a laissé beaucoup sans voix en partageant un peu plus d’elle en maillot de bain deux pièces et a montré que ce qu’il y a est très bon en elle endroit.