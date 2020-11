Nue, Salma Hayek ne fait plus qu’un avec la mer | .

Belle comme elle-même! La belle Salma Hayek a fait sa marque dans le cinéma international, mais beaucoup ne peuvent oublier des scènes emblématiques telles que sa danse dans Twilight at Dawn ou l’inoubliable dans laquelle elle ne fait plus qu’un avec la mer à la lumière de la lune dans Demandez le vent.

La célèbre actrice mexicaine a réalisé une scène vraiment spectaculaire, dans laquelle elle a montré son anatomie complètement “nue” et a montré qu’elle était une très belle femme sous tous les angles. Dans les réseaux sociaux, il est possible d’observer une image de cette scène dans laquelle Salma Hayek vous êtes au milieu de la nuit et à la lumière de la lune à l’intérieur d’une immense mer et profitez des vagues sans rien qui vous gêne.

Dans l’image, vous pouvez également voir que la belle actrice a une belle silhouette et un abdomen tonique qui ont sûrement été une clé importante pour décider de faire cette scène sans contrainte dans Ask the Wind, un film de 2006.

Demandez au vent a joué Salma Hayek et Colin Farrell. Hayek a donné vie à une serveuse mexicaine qui, en quête d’un avenir meilleur, décide d’épouser un riche Américain, mais tout se complique lorsqu’elle rencontre un écrivain d’origine italienne avec qui elle finit amoureuse.

Hayek a élevé la voix à différentes occasions sur la discrimination qui existe dans le cinéma de Hollywood Et comme dans ce cas, ils ont tendance à ne donner aux Latinas que des rôles de personnages avec leurs racines et ils ont tendance à compliquer davantage leur ascension vers la gloire. L’actrice Kate del Castillo a également élevé la voix sur cette situation.

Beaucoup pensaient que le chemin vers la gloire de Salma Hayek était facile; cependant, ce n’était pas le cas; Malgré son énorme beauté, il a fallu beaucoup d’intelligence pour arriver là où se trouve cette étoile. La Mexicaine a commencé sa carrière d’actrice dans son Mexique natal, sur les feuilletons télévisés de Televisa; Mais la femme de Veracruz savait qu’il y avait plus pour elle et ses yeux se sont tournés vers Hollywood.

Salma Hayek Elle décide de prendre le risque et de s’aventurer aux États-Unis, mais se faire une place parmi les plus grands n’a pas été facile pour la belle mexicaine; qui a finalement atteint le sommet grâce au Mexique, à son film Frida.

Salma Hayek a donné vie au célèbre peintre mexicain qui était l’amour de Diego Rivera, l’histoire était vraiment profonde et elle avait tout pour réussir; mais il y a ceux qui prétendent avoir trouvé un mur sur son chemin avec un prénom et un nom: Harvey Weinstein.

Certains disent que le célèbre producteur hollywoodien a tenté d’aller trop loin avec Hayek et a souligné que s’il n’acceptait pas ses demandes, il abandonnerait son soutien au film et ce serait un véritable échec; cependant, l’actrice mexicaine a refusé leurs demandes.

Salma Hayek a réussi à produire Frida et avec ses propres ressources, elle s’est battue pour que son film sorte en salles, ce fut un succès retentissant et le passage direct de Salma Hayek à la célébrité internationale.

Actuellement, la star née le 2 septembre 1966 à Veracruz est l’une des femmes les plus puissantes et millionnaires de l’industrie américaine; même sa fille figure sur la liste des mineurs les plus riches du monde.

En 2009, le protagoniste de Frida Il épousa François-Henri Pinault, grand homme d’affaires dans le monde de la mode et avec qui il procréa sa petite Valentina Paloma Pinault. Actuellement, la belle actrice décide sur quel projet elle travaille ou non et est plus active derrière les caméras en tant que productrice, une facette dans laquelle elle a également connu un énorme succès.