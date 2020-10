Nuevo Orden, un film réalisé par Michel Franco, s’est classé premier au box-office mexicain, malgré la polémique et la pandémie de coronavirus, au cours de la semaine de sa sortie.

Selon un communiqué publié par Videocine, au moins 200 mille personnes ont vu le film qui a valu à Franco le Grand Prix du Jury de la Mostra de Venise.

Le film mexicain a réussi à lever 8,3 millions de pesos pendant les premiers jours de l’exposition, selon les données officielles de Canacine. Aux deuxième et troisième places du box-office mexicain se trouvent Relentless Revenge et Trolls 2 World Tour.

«Ceux d’entre nous qui appliquent le Nouvel Ordre sont très reconnaissants à ceux qui l’ont vu. Premièrement, parce qu’il est important de motiver une large discussion sur la discrimination, le racisme et l’abus de pouvoir. Deuxièmement, parce que nous soutenons la réactivation de la communauté cinématographique nationale, touchée par la pandémie. Pour cette raison, nous avons décidé de faire une première dans les salles de cinéma et non sur les plateformes numériques », a déclaré Franco à Videocine.

Malgré la polémique générée après que le cinéaste mexicain ait déclaré lors d’une conférence de presse que le terme «whitexican» était «profondément raciste», le film n’a pas été affecté.

Le 16 octobre, le gagnant du réalisateur Platinum Lion a accepté de «l’arroser». “Je l’ai énormément arrosé et j’ai utilisé un terme que je ne comprenais clairement pas et offensé beaucoup de gens et malheureusement cela va à l’encontre de l’objet du film”, a commenté Michel dans une interview pour Sopitas.

