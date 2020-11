F

La société TSE 100 Compass est la plus grande entreprise de restauration au monde.

Le géant fournit des repas dans les bureaux, les stades, les hôpitaux et les écoles du monde entier.

L’année dernière, avant la pandémie, il a déclaré des bénéfices d’exploitation annuels de 1,85 milliard de livres sterling.

À l’instar d’autres entreprises du secteur, Compass a été durement touchée par la pandémie.

Mardi, il a annoncé une chute du bénéfice d’exploitation à 561 millions de livres sterling pour l’année complète jusqu’au 30 septembre, alors que les verrouillages dans le monde ont vu la demande diminuer. Les revenus ont diminué de 18,8% à 20,2 milliards de livres sterling.

Mais Compass, qui sert 5,5 milliards de repas par an dans 45 pays, a renoué avec les bénéfices au quatrième trimestre après avoir mis en œuvre des économies de coûts, pivoté vers la livraison, effectué des acquisitions de plates-formes technologiques et renégocié les contrats avec les clients.

The Standard a rattrapé Compass pour se mettre derrière les gros titres et voir ce qu’il en était – et la société a déclaré qu’elle avait vu l’innovation normalement attendue d’ici trois à quatre ans en quelques mois.

Voici quelques faits saillants:

Se lancer dans une start-up alimentaire axée sur la santé

La société a déclaré qu’elle avait découvert que Covid-19 avait accéléré plusieurs tendances qui émergeaient déjà autour de l’avenir de l’alimentation. En conséquence, il a «accéléré sa concentration» sur le kiosque et sur les applications offrant la précommande et le click and collect.

Alors que les consommateurs du monde entier commençaient à se concentrer de plus en plus sur leur bien-être à la suite de la pandémie, Compass a décidé d’acquérir une start-up basée à Londres dans les domaines de l’alimentation et de la santé.

Feedr est une plateforme qui vise à transformer «la façon dont les employés accèdent quotidiennement à une alimentation saine et à une meilleure nutrition au travail». Il utilise des données pour créer des menus personnalisés pour les utilisateurs, les aidant à atteindre leurs objectifs alimentaires.

L’idée est que les employeurs aident à subventionner les efforts de leurs employés pour rester en bonne santé, et le patron de l’application, Ria Grover, a déclaré que cela était encore plus crucial car le personnel travaillait à domicile pendant de longues périodes.

Feedr travaille avec des fournisseurs et des producteurs alimentaires londoniens qui fabriquent des aliments à partir de rien.

Grover a déclaré: «La nourriture joue un rôle essentiel dans l’engagement des équipes et le soutien du bien-être tandis que les employés continuent de travailler à distance, et nous constatons un intérêt significatif de la part des entreprises à l’approche de Noël.

Lancement d’un nouveau «concept d’expérience» – avec des masterclasses de célébrités

Compass a plusieurs divisions, comme on peut s’y attendre d’une entreprise avec des bases dans le monde entier. Ils comprennent une division de restauration exécutive, appelée Restaurant Associates Group.

La direction a expliqué que c’est ici que Compass a lancé son «nouveau concept». Intitulé «Experience», le projet rassemble les plus grands noms de l’hôtellerie britannique pour proposer un «package de restauration virtuelle».

Le forfait comprend bon nombre des nouvelles normes de pandémie auxquelles nous nous sommes tous habitués au cours des huit derniers mois, y compris des offres de livraison haut de gamme et des événements virtuels pour le travail et la maison.

Les masterclasses de Compass offrent la possibilité de regarder des didacticiels étape par étape et de participer à des dégustations de vin dirigées par des chefs célèbres tels que Jason Atherton, Michel Roux Jr ou Hugh Fearnley-Whittingstall depuis la maison.

Atherton a déclaré que l’entreprise prouve “comment l’entreprise a pivoté pour répondre aux besoins du climat actuel”.

Ses paniers incluent des partenariats avec les favoris londoniens Pasta Evangelists et The Detox Kitchen, tandis que le forfait propose également des expériences adaptées à la clientèle de Compass, comme une série de forfaits de restauration pour toute occasion livrés sur le lieu de travail.

Le directeur général, Dominic Blakemore, nous a dit qu’il était convaincu que l’entreprise pouvait restaurer ses marges d’exploitation.

Il a déclaré: “Nous pensons que notre envergure et notre concentration sur l’exécution opérationnelle nous laissent vraiment bien placés pour une croissance future et sortent vraiment de cette pandémie plus forts que nous ne l’avons jamais été.”