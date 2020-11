UNE

rapport selon lequel Arcadia Group, derrière des marques telles que Topshop, Burton et Dorothy Perkins, se prépare à nommer des administrateurs de Deloitte dès la semaine prochaine, pourrait signifier un autre casse-tête pour le secteur de l’immobilier commercial.

Selon Sky News, l’empire de la rue principale de Sir Philip Green serait menacé de s’effondrer, mettant en danger des milliers d’emplois.

Arcadia a déclaré: «Nous sommes conscients de la récente spéculation médiatique sur l’avenir d’Arcadia. La fermeture forcée de nos magasins pendant des périodes prolongées en raison de la pandémie de Covid-19 a eu un impact important sur le commerce de nos activités. En conséquence, les conseils d’administration d’Arcadia ont travaillé sur un certain nombre d’options de contingence pour assurer l’avenir des marques du Groupe. Les marques continuent de commercer et nos magasins ouvriront à nouveau en Angleterre et ROI dès que les restrictions gouvernementales Covid-19 seront levées la semaine prochaine. »

Les employés suivront de près l’histoire, tout comme les propriétaires, dont il existe un certain nombre.

Arcadia compte plus de 500 magasins autonomes et un certain nombre de sociétés immobilières cotées ont des magasins dans leurs domaines utilisés par les marques Arcadia. Ceux-ci inclus:

British Land (environ 20 magasins Arcadia)

Capital & Regional (2 magasins Arcadia)

Hammerson (15 magasins Arcadia)

Landsec (10 magasins Arcadia)

NewRiver (4 magasins Arcadia)

Celles-ci ne représentent qu’une infime partie du portefeuille de magasins plus large de ces propriétaires, mais toute incertitude entourant un locataire survient à un moment difficile.

Un certain nombre de propriétaires d’immeubles commerciaux ont vu leurs revenus locatifs touchés en 2020, alors que de nombreuses entreprises de vente au détail et d’hôtellerie ont eu du mal à payer leur loyer. De nombreuses entreprises de rue commerçantes ont souffert de verrouillages, les obligeant à fermer des sites et à avoir moins ou pas de commerce.

Un certain nombre d’entreprises ont demandé un accord volontaire d’entreprise cette année. Il s’agit d’un modèle de restructuration que les entreprises utilisent pour demander des réductions de loyer ou des fermetures de magasins.

L’année dernière, Arcadia a accepté un CVA.