hina et les États-Unis intensifiaient leurs programmes de vaccination aujourd’hui, tandis que le Japon envisageait d’appeler l’état d’urgence dans la région de Tokyo en raison de l’aggravation de la crise de Covid.

Des milliers de personnes ont fait la queue à Pékin pour recevoir un vaccin alors que la Chine se précipite pour vacciner des millions de personnes avant la saison des voyages de masse du Nouvel An chinois le mois prochain.

Plus de 73000 personnes dans la capitale ont reçu la première dose d’un nouveau vaccin au cours des deux derniers jours, ont rapporté les médias d’État, y compris des travailleurs communautaires et des chauffeurs de bus – alors que le gouvernement se concentre sur la protection des groupes clés considérés comme présentant un risque élevé d’exposition. au virus.

Le vaccin du géant pharmaceutique chinois Sinopharm, qui, selon la société, a un taux d’efficacité de 79%, a reçu une approbation «conditionnelle» le soir du Nouvel An.

Pékin a déjà administré environ 4,5 millions de doses de vaccins d’urgence en grande partie non éprouvés.

Pendant ce temps, les États-Unis ont continué à intensifier leur programme de vaccination contre Covid, le Dr Anthony Fauci affirmant que l’engagement du président élu Joe Biden d’administrer 100 millions de vaccins dans les 100 premiers jours de son mandat est réalisable.

Le Dr Fauci, l’un des principaux experts américains en maladies infectieuses, a déclaré qu’il avait vu «une petite lueur d’espoir» après l’administration de 1,5 million de doses au cours des 72 heures précédentes, portant le total à environ quatre millions.

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a déclaré que l’approbation du vaccin était accélérée et que les contrôles aux frontières étaient renforcés pour enrayer la propagation du virus alors qu’il promettait d’envisager de déclarer l’état d’urgence. Les entreprises et les écoles non essentielles pourraient être invitées à fermer et les gens encouragés à éviter les sorties non essentielles.

Les cas ont augmenté ces dernières semaines, avec plus de 3 400 décès liés à ce jour.

Les inquiétudes grandissent quant à l’organisation des Jeux olympiques en juillet, ce qui impliquera l’arrivée de dizaines de milliers d’athlètes, d’officiels et de médias. M. Suga a souligné sa détermination à organiser les Jeux, qui, selon lui, serviront de «preuve que les gens ont vaincu le coronavirus», donnant «espoir et courage».