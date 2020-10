Target rend le magasinage des Fêtes non seulement plus facile, mais aussi plus sûr au milieu de la pandémie de coronavirus en cours. Le détaillant, qui a pris un certain nombre de précautions ces derniers mois afin d’assurer la santé et la sécurité des clients et des employés, a annoncé qu’il proposerait des réservations de magasinage pour aider les clients à battre les foules habituelles des achats des Fêtes.

Le détaillant basé à Minneapolis a fait cette annonce jeudi sur son site Web pour informer les clients de ses pratiques de magasinage des Fêtes. Alors que le détaillant a commencé à limiter le nombre de clients autorisés dans ses magasins à adhérer aux directives de distanciation sociale, une pratique qui a été adoptée en avril, les clients qui cherchent à rayer des articles de leur liste de courses des Fêtes peuvent désormais battre la ligne entièrement en effectuant une réservation d’achat. En se rendant sur Target.com/line, accessible en cliquant ici, les clients peuvent voir s’il y a une file d’attente à l’extérieur du magasin de leur choix et, le cas échéant, réserver une place pour ne pas avoir à attendre à l’extérieur. Le nouveau système de réservation s’ajoute à d’autres mesures de sécurité prises, notamment le paiement sans contact, plus de membres de l’équipe équipés d’appareils portables MyCheckout, permettant aux clients d’éviter les longues files d’attente.

«Année après année, les investissements que nous avons réalisés dans notre entreprise et notre équipe ont fait de Target l’endroit le plus facile pour faire des achats en Amérique. Au fur et à mesure que nous avons traversé la pandémie, cette priorité a évolué pour nous assurer de créer également l’endroit le plus sûr pour nos invités à faire leurs achats », a déclaré le PDG Brian Cornell à propos de la nouvelle mesure de sécurité. «À l’approche des fêtes, les clients peuvent choisir Target en toute confiance: une expérience sûre, une valeur incroyable et un assortiment différencié qui les aidera à célébrer la joie de la saison.»

Target, cependant, va encore plus loin. Selon le StarTribune, cette saison de magasinage des Fêtes sera différente pour plus de raisons que les nouvelles réservations de magasinage, car le détaillant choisit de renoncer aux heures habituelles du Black Friday tôt le matin. Au lieu de cela, les magasins n’ouvriront que pendant ses heures normales le Black Friday, Cornell, lors d’un appel du mercredi après-midi, déclarant: “Nous adoptons une toute nouvelle approche du Black Friday, en minimisant le comportement d’achat le jour de l’événement qui est typique pour cette période de année.”

Dans le but de limiter les foules typiques que les magasins à travers le pays voient le Black Friday, Target fait de l’événement de magasinage annuel d’une journée une expérience d’un mois, proposant de nouvelles offres de vacances tout au long du mois de novembre. Le Black Friday, le détaillant doublera également son parking en voiture, permettant aux clients de commander en ligne et de récupérer leurs articles au magasin sans avoir à entrer, Cornell affirmant qu ‘”il n’est pas nécessaire de faire des achats dans un temps de concentration chargé Cadre.”