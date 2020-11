Obsédée par son ex? Lizbeth Rodríguez s’expose sur Tiktok | Instagram

La belle youtubeuse Lizbeth Rodríguez s’est exposée et a avoué à quel point elle était obsédée par son ancien partenaire et partenaire Badabun Tavo Berancourt. À l’ancien hôte de Exposer les infidèles Il a obtenu le Soraya Montenegro qu’il porte à l’intérieur et a fait une forte confession pour Tiktok.

Avec Tavo Betancourt et un ami plus présent, Lizbeth Rodriguez Il a avoué qu’il voulait dominer et avoir le chien sauveteur même après s’être fâché contre lui et le détester. Heureusement, ce n’était rien de plus qu’une performance intense de l’actrice également donnant vie au méchant de María la del Barrio.

Je veux le dominer, le faire mien, même si alors ça m’ennuie et me gêne et en vient à le détester, a partagé la belle star de YouTube.

Dans l’interprétation de TIC Tac, Tavo Betancourt et un ami ont donné l’impression qu’ils étaient ensemble en couple lorsque Lizbeth Rodríguez est venue les séparer.

Actuellement, le célèbre youtuber est dans une relation amoureuse avec l’homme d’affaires Esteban VillaGómez, qui malgré son air très sérieux a montré le meilleur de son sens de l’humour sur les réseaux sociaux de sa célèbre petite amie.

Lorsque leur relation a été rendue publique, il y a eu un remous, car les partisans de Badabun croyaient que Lizbeth Rodríguez avait été infidèle à Tavo Betancourt. Les images montraient quelqu’un qui enregistrait le youtubeur de façon très romantique avec VillaGómez et s’assurait qu’il «exposait l’infidèle». Les critiques envers l’ancienne Badabun Girl n’ont pas attendu, mais Liz est sortie pour montrer son visage.

La fille a fait une vidéo sur sa chaîne Youtube dans lequel il clarifiait sa situation sentimentale, il n’avait pas été infidèle, il n’était plus en couple avec Tavo Betancourt. Selon les mots du célèbre, Tavo et elle avaient mis fin à leur fréquentation il y a des mois.

Selon Lizbeth Rodríguez, ils n’avaient pas publié la nouvelle car Badabun avait suffisamment de contenu stocké auquel les deux participaient en couple, il serait donc assez étrange que leurs abonnés les voient ensemble après l’annonce, ils croiraient qu’il y avait déjà une réconciliation. .

Le youtubeur a laissé entendre que la raison pour laquelle leur relation avait pris fin était en effet une infidélité, mais de la part du sauveteur de chiens. Très peu de temps après, Betancourt a commencé à être vu avec sa nouvelle petite amie, laissant espérer qu’il était probablement infidèle.

Cependant, très peu de temps après, le youtubeur a également mis fin à sa relation et le destin a fini par le rejoindre à nouveau avec Lizbeth Rodríguez. Le scandale est arrivé Badabun et beaucoup ont mis en doute la crédibilité de son travail avec les animaux; ils ont affirmé qu’ils avaient eux-mêmes traité les animaux et ont ensuite fait semblant de les sauver.

Lizbeth Rodriguez Elle n’a pas pu supporter l’injustice et s’est prononcée en faveur de Tavo Betancourt, soulignant qu’elle-même l’avait accompagné à de nombreuses reprises et que le souci du jeune homme pour les animaux était réel et sincère.

Cette situation a poussé la youtubeuse à chercher à nouveau son ex pour lui montrer son soutien et ils sont redevenus de bons amis. Après cela, des collaborations vidéo sont arrivées pour leurs chaînes YouTube où la chimie entre les deux est devenue plus qu’évidente.

Les adeptes de Lizbeth Rodríguesz, pour la plupart, assurent que la star de YouTube fait un meilleur couple avec Tavo Betancourt qu’avec Esteban VillaGómez et ils soulignent, il devrait revenir du côté du chien sauveteur.

Pendant ce temps, il semble que ces commentaires ne dérangent pas les célébrités puisqu’elles continuent à être vues ensemble sur les réseaux sociaux, comme Esteban VillaGómez, qui semble être mieux que jamais avec Lizbeth Rodríguez, avec qui il a même pensé avoir un bébé.