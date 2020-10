Reese Witherspoon est rapidement devenue une favorite sur les réseaux sociaux, non seulement pour son jeu d’acteur et de production, mais l’icône de l’entrepreneur et du sourire a un style qui lui est propre – et qui nous passionne tous. Entre la direction de sa propre société de médias, Hello Sunshine, et la vedette du nouvellement annoncé Legally Blonde 3 qui devrait sortir sur grand écran en 2022, la ligne de vêtements de Witherspoon, Draper James, a continué à habiller des milliers de femmes à travers le pays avec son style américain classique. , imprégné du charme méridional à la fois féminin et joli.

Révélant qu’elle a créé Draper James pour honorer son «héritage du Sud», en particulier la mémoire de ses grands-parents qui étaient parmi ses «plus grandes influences», Witherspoon déclare sur son site Web qu’ils lui ont tout appris sur le style du Sud et le grand sud américain. «Grâce à eux, j’ai appris à m’habiller et à agir comme une dame, à être fière de ma maison, à tendre la main pour aider un voisin et à inviter toujours tout le monde à une visite», a-t-elle déclaré avant de partager le nom de sa marque. rend hommage aux deux: grand-mère, Dorothea Draper et grand-père, William James Witherspoon.

Alors que la saison des fêtes est sur le point de commencer alors que Thanksgiving approche dans un mois, il est temps de prendre une longueur d’avance sur l’achat de la tenue la plus mignonne cette année – et Witherspoon est prêt à vous aider! Incarnant le meilleur du style et du charme du sud avec grâce, voici comment vous pouvez imiter les meilleurs looks de la star de Big Little Lies et Little Fires Everywhere avec Draper James!

Que ce soit pour les fêtes de Thanksgiving ou de Noël, cette robe d’automne parfaite est idéale pour les vacances et à un prix parfait de 135 $. Nommé d’après l’un des chanteurs country préférés de Witherspoon, ce midi à volants aux poignets et à la silhouette cintrée à la taille présente un charmant mélange de fleurs d’automne picturales, culminant avec un décolleté en V encadrant le visage dans un imprimé contrastant. Accentué avec des poches à coutures latérales pour la fonctionnalité et une ceinture amovible, le look est un ajout doux et séduisant à votre garde-robe. Voir plus de détails sur Draper James ici. Complétez le look avec le chic et le chic, Draper James Crystal Star Mini boucles d’oreilles en or pour 58 $.

Fidèle à la taille, cette robe en soie exquise pour 275 $ est accentuée avec une fleur d’automne bien-aimée, avec des lignes flatteuses et des manches bouffantes subtilement transparentes. Parfaite pour les fêtes de fin d’année, les réunions et même les soirées en amoureux, cette robe mi-longue doublée de corsage avec un imprimé vibrant mélangé à la bavette et à l’ourlet à volants ajoute une touche éclectique à votre garde-robe. Associez-le à vos bottines blanches préférées ou à vos mocassins penny pour un look décontracté. Voir plus de détails sur Draper James ici. Complétez le look avec une paire de Boucles d’oreilles créoles en or pour 38 $ et un mignon, Fourre-tout en paille maintenant en vente pour 85 $.

Mettant en vedette une récolte de rouges, de violettes et de bleu marine, cette palette d’automne parfaite inspirée de l’airelle, de la framboise et de la mûre de Boysen rehausse ce look élégant pour un incontournable de cette saison. Vendue actuellement au prix de 195 $, cette robe portefeuille est un classique instantané qui peut être jumelée en haut ou en bas selon l’occasion. Confectionnée en mousseline froissée texturée et ornée de fleurs picturales, cette charmante robe présente des manches flottantes féminines et des smocks accentuant la taille sur une longueur midi flatteuse. Féminine et épurée, cette robe exquise est un incontournable de la saison! Voir plus de détails à Draper James. Complétez le look avec son accent automnal complémentaire, les boucles d’oreilles Magnolia Double Drop pour 48 $ dans un acétate de lavande.

Présentée comme l’une des «robes préférées» de Witherspoon, cette robe de transition de l’été à l’automne est un classique toute l’année grâce à sa stylisation bleu marine et blanc. En vente pour 102 $ – 33 $ de rabais sur son prix d’origine – cette robe midi allie le style impeccable des chemises en coton pour hommes avec des rayures verticales allongées pour des détails super féminins. À porter avec des baskets et des mocassins par temps chaud, ou des talons et des bottines pour l’automne, cette robe fluide à plusieurs niveaux avec une taille à nouer présente également de subtils détails de volants aux manches pour un look amusant et séduisant. Voir plus de détails à Draper James. Complétez le look avec le Crochet Raphia Fourre-tout, maintenant en vente pour 75 $, avec garniture en cuir, deux poches intérieures et une avec fermeture à glissière.

Ce nouveau venu pour 250 $ est un classique instantané, coupé en satin de soie de luxe et accentué de jolies fleurs prêtes à l’automne. La robe exquise, faite d’un mélange de coton, de rayonne et de soie, est idéale pour une soirée de rendez-vous ou une fête d’automne spéciale. Dotée d’une encolure romantique en cœur, de manches flottantes et de poches sur les coutures latérales, les lignes flatteuses et l’élégante longueur midi font de cette robe le meilleur incontournable de la saison. Habillez-vous avec votre paire préférée de talons ou de boucles d’oreilles en perles, ou habillez-vous avec désinvolture avec une veste en jean, des baskets et une ceinture marron. Voir plus de détails à Draper James.

Pour ceux qui cherchent à compléter leur look cette saison avec la veste modèle, Draper James a la veste en denim la plus mignonne pour la fashionista élégante. Actuellement vendue 150 $, cette veste d’automne partout présente des poches plaquées utilitaires pour transporter l’essentiel. Mieux encore, vous pouvez la porter comme une alternative cool à la veste en jean classique pour un look plus féminin grâce à sa ceinture amovible pour la coupe la plus flatteuse et la structure sur mesure. Voir plus de détails à Draper James.

Enfin, aucun look n’est complet cette saison sans masque facial – et Witherspoon a la collection la plus mignonne des accessoires les plus recherchés (et nécessaires) de 2020. Disponibles en quatre couleurs et actuellement vendus au détail au prix de 12 $ en vente finale, ces 100% coton, taille unique, comportent un fil de nez profilé ajustable et des boucles d’oreille élastiques pour un ajustement personnalisé. Mieux encore, ils sont lavables en machine et peuvent être séchés à l’air. Voir plus de détails à Draper James.

