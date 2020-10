dernières nouvelles

Les pires craintes de Cleveland sont désormais une réalité … Odell Beckham a confirmé qu’il avait en fait déchiré son ACL dimanche et qu’il manquera le reste de la saison 2020 de la NFL.

“Odell Beckham Jr vient de m’envoyer un texto pour lui dire que son ACL est déchiré et que sa saison est terminée”, journaliste de la NFL Josina Anderson dit lundi matin.

Beckham, 27 ans, a été blessé lors du deuxième jeu offensif du match Cleveland Browns contre Cincinnati Bengals.

Darius Phillips aime la bataille de l’Ohio 📺: #CLEvsCIN LIVE sur CBS pic.twitter.com/Uhzwi1rpII – Cincinnati Bengals (@Bengals) 25 octobre 2020 @Bengals

Baker Mayfield avait tiré une passe sur le chemin d’Odell – mais a raté sa cible et le ballon a été intercepté. Odell a tenté de jouer et de s’attaquer au porteur du ballon, mais a rencontré l’un de ses propres coéquipiers et a apparemment gâché son genou gauche dans le processus.

C’est une nouvelle dévastatrice pour Cleveland – Odell a connu une saison assez solide avec 23 attrapés pour 319 verges et 3 touchés.

Les Browns ont une fiche de 5-2 et commencent à jouer comme des prétendants – perdre leur receveur n ° 1 va certainement nuire à leurs chances.

Quant à Beckham, il a joué les 16 matchs en 2019 alors qu’il souffrait d’une blessure à l’aine – et a subi une intervention chirurgicale pendant l’intersaison.

Maintenant, avec la déchirure du LCA, cela nécessitera presque certainement une intervention chirurgicale – et prend généralement environ 6 à 9 mois pour récupérer complètement.

Suce.

Coéquipier et ami proche d’Odell Jarvis Landry a offert son soutien – “Homme, je sais à quel point tu travailles dur et à quel point tu es investi pour être légendaire. Mon cœur me fait mal !!!!! Je t’aime brudda.”