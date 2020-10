La saison 2020 d’Odell Beckham Jr. est terminée. Lundi, les Browns de Cleveland ont annoncé que Beckham avait déchiré son ACL et manquera probablement le reste de l’année. Beckham a subi la blessure après avoir tenté de chasser le demi de coin des Cincinnati Bengals Darius Phillips sur un retour d’interception au début du premier quart.

L’interception a été lancée par Baker Mayfield qui n’était pas content de lui après le match. “Je vais probablement me battre à ce sujet pendant longtemps”, a déclaré Mayfield aux journalistes après que les Browns aient battu les Bengals 37-34. “C’est un gars qui se bat pour cette équipe, et ce faisant, il s’est blessé. Des prières et des espoirs pour le meilleur. Celui-là est nul.” À la mi-temps, Mayfield a rattrapé Beckham dans le vestiaire pour voir comment il allait.

«Allez être génial», a déclaré Beckham à Mayfield qui a terminé le match avec 297 verges par la passe et cinq touchés dans la victoire. Les Browns sont maintenant 5-2 sur l’année et en bonne voie pour atteindre les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2002. Cependant, les choses sont plus difficiles avec Beckham hors de l’alignement.

“Pour voir la façon dont le quart-arrière (Baker Mayfield) a répondu dans ce match, au début, nous ne faisions rien – les jeux n’étaient pas très bons et nous ne pouvions tout simplement pas terminer – et il arrache 20 de suite. [completions] donc je ne pourrais pas être plus impressionné par la façon dont il a joué, y compris ce dernier lancer là-bas », a déclaré l’entraîneur des Browns Kevin Stefanski. et (WR) Rashard Higgins l’a fait chaque fois qu’il était là-bas. “

Les blessures n’ont rien de nouveau pour Beckham depuis son arrivée chez les Browns en 2019. Au cours du camp d’entraînement de l’année dernière, Beckham a subi une blessure à la hanche et à l’aine, ce qui l’a ralenti tout au long de l’année. Il a disputé les 16 matchs et a terminé avec 1 035 verges et quatre touchés. Une fois la saison terminée, Beckham a été opéré pour résoudre le problème.

Beckham a rejoint les Browns l’année dernière après avoir été échangé avec les Giants de New York. Il s’est fait un nom au cours de ses cinq saisons à New York, atteignant le Pro Bowl à trois reprises et étant nommé dans la deuxième équipe All-Pro en 2015 et 2016. Beckham a remporté le titre de recrue offensive de l’année après avoir capté 91 passes pour 1305 verges. et 12 touchés en 2014.