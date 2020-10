Le receveur de Cleveland Browns, Odell Beckham Jr., a récemment effrayé les fans de la NFL en quittant les locaux de l’équipe avec une maladie. Il a créé des inquiétudes quant à sa disponibilité pour un match contre les Steelers de Pittsburgh, mais a finalement été testé négatif pour COVID-19. Maintenant, Beckham a expliqué en plaisantant la raison pour laquelle il ne pense pas qu’il contractera un coronavirus.

Selon la journaliste Mary Kay Cabot, Beckham a déclaré qu’il ne pensait pas que le coronavirus «allait pénétrer dans ce corps. C’est un respect mutuel». Pro Football Talk a ensuite fourni la citation complète, ce qui a ajouté plus de contexte à la déclaration. “Pas d’une manière arrogante, je ne pense pas que COVID puisse m’atteindre”, a déclaré Beckham. “Je ne pense pas que ça va entrer dans ce corps. Je ne veux pas de partie de celui-ci, il ne veut pas de partie de moi. Je pense que c’est un respect mutuel.”

Cette déclaration a stupéfié de nombreuses personnes sur Twitter, dont beaucoup ont déclaré que le receveur s’était officiellement injurié. “Ne pensez pas que covid demande le consentement bruh”, a commenté une personne. D’autres étaient d’accord avec ce sentiment et ont déclaré que Beckham serait le prochain membre de l’équipe à être testé positif.

Beckham est finalement revenu dans l’équipe et a pris part à un match contre le rival de l’AFC North Pittsburgh Steelers. Les Browns de Cleveland ont eu beaucoup de mal pendant ce match en route vers une défaite de 38-7. Beckham n’a capté que deux passes pour 25 verges au cours de la journée.

Bien qu’il n’ait finalement pas été testé positif au coronavirus après avoir quitté les locaux de l’équipe, le receveur a déclaré que manquer deux jours de pratique était la bonne chose à faire. Il a dit qu’il voulait éviter de propager la maladie dans tout l’établissement. Beckham a dit qu’il «essayait d’être un adulte» à propos de sa maladie.

“J’étais juste plus dans mon esprit pour moi et mon niveau de maturité, je sentais que c’était la bonne chose à faire de mentionner que je ne me sentais peut-être pas bien”, a déclaré Beckham. «Je ne voudrais tout simplement pas que cela se répande dans tout le bâtiment s’il y avait un cas que j’aurais peut-être eu. J’essayais juste d’être un adulte et d’être prudent face à la situation et d’essayer de la gérer de la bonne manière. “

Beckham n’est pas le seul joueur de la NFL à plaisanter sur le coronavirus. Le quart-arrière des Jaguars de Jacksonville Gardner Minshew a fait un commentaire similaire au début d’août. Il a dit que le coronavirus “m’a jeté un coup d’œil et a couru dans l’autre sens. Probablement dans son meilleur intérêt”.