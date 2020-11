Odell Beckham Jr. a déchiré son ACL fin octobre lors d’un match contre les Bengals de Cincinnati. Il est resté à l’hôpital pendant sa convalescence après son opération et il a récemment fait le point sur les réseaux sociaux. Beckham a posté une photo de lui assis à l’hôpital.

La photo montrait le récepteur large détendu dans un fauteuil avec sa jambe gauche appuyée. Plusieurs couches de gaze brune s’enroulaient autour de son genou et il portait une attelle de jambe. “Asseyez-vous, détendez-vous et regardez comment Dieu fonctionne ….. Maintenant que le voyage commence …”, a écrit Beckham dans la légende de son message Instagram. Plusieurs fans et joueurs de la NFL ont vu le message et ont répondu avec des messages de soutien.

“vos pas sont ordonnés”, a écrit le défenseur des Green Bay Packers Christian Kirksey. Plusieurs autres personnes sont intervenues et ont dit qu’elles priaient pour Beckham. D’autres l’ont traité de soldat et lui ont dit de guérir. La majorité vocale sur les médias sociaux a montré un soutien considérable à Beckham et à son rétablissement continu d’un LCA déchiré.

La blessure est survenue sur un jeu lorsque le quart Baker Mayfield a lancé une interception. Beckham a tenté de chasser le demi de coin des Cincinnati Bengals Darius Phillips au premier quart, mais il a été blessé. Le personnel médical a dû l’aider sur le terrain et l’emmener au vestiaire pour une évaluation plus approfondie. Les Browns ont finalement confirmé lundi que Beckham avait subi la déchirure de l’ACL et qu’il raterait le reste de la saison 2020.

“Je vais probablement me battre à ce sujet pendant longtemps”, a déclaré Mayfield aux journalistes après que les Browns aient battu les Bengals 37-34. “C’est un gars qui se bat pour cette équipe, et ce faisant, il s’est blessé. Des prières et des espoirs pour le meilleur. Celui-là est nul.” Mayfield a terminé le match avec 297 verges par la passe et cinq touchés dans un effort de retour.

Depuis qu’il a subi la blessure, Beckham a fourni plusieurs mises à jour de l’hôpital. Il s’est montré en train de marcher dans les halls de l’hôpital à l’aide d’une canne et a dit que l’adversité n’était “rien de nouveau” pour lui. Il a également célébré son 28e anniversaire en portant une attelle de jambe. Rater le reste de la saison n’est pas idéal pour l’ancien choix de première ronde, mais Beckham a clairement indiqué qu’il allait travailler vers une reprise complète et encore plus de production sur le terrain à l’avenir.