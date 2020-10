Odell Beckham Jr.a testé négatif pour le COVID-19 après avoir quitté le centre d’entraînement de l’équipe jeudi en raison d’une maladie, selon ESPN. Beckham n’était pas sur place vendredi matin, et l’équipe se prépare à affronter les Steelers de Pittsburgh dimanche. L’entraîneur-chef des Browns, Kevin Stefanski, a refusé de parler de l’impact que cela aurait si Beckham était inactif pour le match de dimanche.

“Je ne sais pas si je veux y aller encore”, a déclaré Stefanski. “Il fait partie de ce que nous faisons.” Beckham connaît un bon début de saison 2020, récoltant 21 passes pour 294 verges et trois touchés en cinq matchs. C’est une des principales raisons pour lesquelles les Browns ont une fiche de 4-1, qui est leur meilleur départ depuis 1994. L’équipe cherche à battre les Steelers à Pittsburgh pour la première fois en 17 ans.

“C’est un grand match parce que c’est le prochain match, un match de division”, a déclaré aux journalistes les Browns WR Rashard Higgins cette semaine. «Nous avons beaucoup de films à regarder sur ces gars. À l’avenir, nous allons les affiner, voir dans quoi ils sont bons et voir en quoi ils sont faibles et essayer d’exploiter ces faiblesses.

Les Browns sont l’une des histoires surprises de 2020. Ils cherchent à atteindre les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2002 et alors que les Ravens de Baltimore ont une fiche de 4-1 et les Steelers de 4-0, les Browns sont convaincus de pouvoir garder le bon fois roulant.

“L’entraîneur (chef) (Kevin) Stefanski et tous les coordinateurs et tout le monde font un excellent travail”, a déclaré le joueur de ligne offensive Chris Hubbard aux journalistes. “Il s’agit simplement de rester ensemble, de respecter le plan et de faire les bons ajustements en cas de besoin. J’ai l’impression que chaque fois que nous entrons sur le terrain, nous sommes capables de marquer autant de points que possible. . – Nous travaillons dur et nous nous assurons que nous sommes tous sur la même longueur d’onde. C’est finalement la clé du football, c’est que vous voulez être sur la même longueur d’onde et que la communication doit être à un niveau record. ” Les Browns sont également à la recherche de leur première saison victorieuse depuis 2007. L’équipe est déjà à deux victoires pour égaler son total de victoires de l’an dernier (6-10).