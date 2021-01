La méchanceté de Hydra est récurrent dans l’univers cinématographique Marvel. Il doit son nom à l’Hydre de Lerne, le monstre mythologique grec des enfers et en forme de serpent à plusieurs têtes qui, si on est coupé, deux poussent à sa place. Et il s’agit d’une organisation criminelle néo-nazie, dirigée par Red Skull (Hugo Weaving) pendant la Seconde Guerre mondiale, comme nous l’avons vu dans Captain America: The First Avenger (Joe Johnston, 2011), et qui a ensuite été transformée en ce qu’elle est par Baron Wolfgang von Strucker (Thomas Kretschmann), que nous avons rencontré dans une scène post-crédit dans The Winter Soldier (Joe et Anthony Russo, 2014) et avec une plus grande présence dans Avengers: l’ère d’Ultron (Joss Whedon, 2015).

Hydra est dans quelques publicités pour l’étrange télé-réalité dans laquelle Scarlet Witch et Vision semblent être piégées; ou elle au moins

L’effort d’Hydra, comme de nombreux ennemis du MCU, est de dominer le monde. Et il est également apparu d’une certaine manière dans la série Agents of SHIELD (Joss et Jed Whedon et Maurissa Tancharoen, 2013-2020) et les films Ant-Man (Peyton Reed, 2015), Civil War et Avengers: Endgame (Russo Brothers, 2016) , 2019). Et il ne manque pas non plus WandaVision (Jac Schaeffer, 2021), la série sortie via Disney Plus. On le trouve, pour le moment, dans quelques annonces de l’étrange réalité télévisée dans laquelle la sorcière écarlate (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) semblent être piégés. Ou, du moins, elle, puisque l’androïde est censé être tué par Thanos (Josh Brolin) dans Infinity War (Russo Brothers, 2018).

Inscrivez-vous à Disney Plus maintenant et économisez grâce à l’abonnement annuel, avec lequel vous pouvez profiter de l’ensemble de son catalogue de séries et de films. Il comprend accès illimité à toutes les premières, Du contenu Marvel et Star Wars, et les grands films d’animation de Pixar.

Ce programme est parrainé par Hydra

Disney Plus

Jusqu’à présent, les deux spots TV Hydra sur WandaVision concernent la montre Strücker et les sels de bain Hydra Soak

La publicité pour le premier épisode est pour un grille-pain Stark Industries, mais la publicité pour le deuxième et le troisième épisode prétend vendre des produits Hydra. Le même homme (Ithamar Enríquez) et la même femme (Victoria Blade) agissent dans chacun d’eux, dont les identités, si elles étaient pertinentes, nous ignorons encore. Dans l’un, avec le couple de gala inconnu, le produit annoncé est une montre-bracelet suisse de la marque Strücker, comme à Barón. Et avec le nom et le logo d’Hydra et marquant 2 h 42, quoi que cela signifie. Et, dans l’autre, ils offrent sels de bain. “As-tu besoin d’une pause? Accompagne-moi. Évadez-vous dans un monde rien que pour vous, où les problèmes flottent », dit l’annonce. «Quand vous voulez vous échapper sans aller nulle part… Hydra Soak. Découvrez votre déesse intérieure ».

Disney Plus

L’article Easter eggs sur Hydra dans les épisodes 2 et 3 de «WandaVision» a été publié dans Hypertext.