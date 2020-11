je

Au cours des cinq années écoulées depuis qu’Apple a sorti sa première montre, toute une série d’appareils portables a révolutionné le monde des entraînements.

Et soyons réalistes, étant donné que marcher et s’entraîner (à la maison) sont à peu près tout ce que le lockdown 2.0 vous permet de faire maintenant, cela semble une idée assez judicieuse d’investir dans une montre intelligente qui vous aidera à poursuivre vos efforts.

Pour mettre un sourire sur votre visage – et vous aider à vous motiver – les grandes marques derrière les meilleures montres intelligentes au monde réduisent leurs prix en l’honneur du Black Friday de cette année.

en relation

Alors, qu’attendez-vous? Préparez-vous à compter ces étapes! Les montres Apple sont une évidence: cryptées de bout en bout et élégantes comme tout. Avec plusieurs

en relation

Pomme

Il y a une raison pour laquelle les montres d’Apple – comme le reste de sa liste – ont atteint le statut de culte. La dernière mise à jour de sa montre peut même vous indiquer la quantité d’oxygène que vous avez actuellement dans votre sang. Des trucs sérieusement high-tech à une fraction du prix.

(John Lewis et partenaires)

OPPO

La conception d’OPPO comprend des modes d’entraînement ciblés, cinq capteurs d’exercice, un système de navigation GPS et GLONASS, ce qui en fait votre accessoire d’entraînement ultime. Vous avez également le choix entre trois couleurs (nous nous offrirons une offre crème.)

(OPPO)

Fourfit

Il n’a jamais été aussi facile de garder un œil sur notre forme physique, ainsi que sur celles que nous aimons. Surveillez les niveaux d’activité de vos tout-petits avec le tracker de fitness pour enfants Fourfit Mini 2, qui offre des informations sur le suivi de la fréquence cardiaque et dispose d’un écran couleur. Il est maintenant de 24,99 £, en baisse par rapport au coût normal de 49,99 £. De plus, c’est sur un achat que vous obtenez une offre gratuite pour tout le mois de novembre, donc non seulement vous l’obtiendrez à moitié prix, mais vous en aurez aussi une gratuite!

(Fourfit)

HUAWEI

La Huawei Watch GT 2 est une combinaison high-tech d’une smartwatch et d’un tracker de fitness, car elle vous informera également des SMS et des appels lorsque votre téléphone les reçoit. Restez élégant dans les teintes noires lisses de la marque, qui bénéficient d’une réduction de prix cette année.

(Huawei)

Samsung

Avec jusqu’à 7 heures d’autonomie de la batterie et la possibilité de payer votre café du matin avec Samsung Pay et de commander un Uber à l’aide du GPS intégré, vous n’aurez plus jamais besoin de transporter votre téléphone ou votre portefeuille! La Samsung Galaxy Watch est également disponible en trois couleurs dignes d’un poignet. Nous avons les yeux rivés sur l’or rose…

(Samsung)

Fitbit

Grâce à son tracker de santé et de fréquence cardiaque, vous pouvez obtenir des scores quotidiens de qualité de sommeil, des notifications et des informations de fréquence cardiaque sur 24 heures à partir du modèle Versa 2 de Fitbit. Vous n’aurez jamais non plus à vous soucier de vous faire prendre sous la douche, car la Versa 2 – disponible en trois couleurs différentes – est étanche jusqu’à 50 mètres.

(Fitbit)

Garmin

La dernière offre de Garmins est sans doute la plus high-tech de toutes, avec une technologie de fréquence cardiaque et un suivi d’itinéraire populaire (qui vous aidera à parcourir les meilleurs itinéraires locaux où que vous soyez.) La montre émettra également des rapports sur l’état de l’entraînement pour vous permettre savoir si vous vous surentraînez ou si vous vous relâchez – entraîneur personnel qui?!

(Garmin)

en relation