s l’un des meilleurs aliments portatifs au monde, peu refuseraient une part très chaude de pizza fraîche. Dans un monde incertain, une base croustillante garnie d’une riche sauce tomate aux herbes et de fromage bouillonnant est une chose de confort et de beauté.

Bien que beaucoup d’entre nous aient acquis de nouvelles compétences de chef à domicile grâce au verrouillage, l’art d’une tarte maison parfaite est restée insaisissable – jusqu’à présent.

Entreprise de fours à pizza primée Ooni a commencé son offre Black Friday avec 20 pour cent de réduction ses appareils et gadgets de fabrication de pizza. Nous parlons de tout, des fours à pizza à essence et à bois, aux accessoires pour que vous puissiez faire des pizzas vraiment excellentes et plus saines à la maison à moindre coût.

(Four à pizza Ooni)

Pourquoi acheter un four à pizza Ooni?

Ils coûtent une fraction du prix des fours à pizza traditionnels – et encore moins le Black Friday.Ils sont légers, donc facilement transportables. Vous pouvez ajouter une nouvelle dimension aux barbecues, aux voyages de camping et aux fêtes dans le jardin Un Ooni peut cuire une pizza à 500 degrés en seulement 60 secondes – les tranches fraîches n’ont jamais été aussi rapides Choisissez entre les fours à gaz et les fours à bois et à charbon Les accessoires incluent des housses de transport, un Ooni spécifique livre de cuisine et pelles à pizza pour que vous puissiez lancer et récupérer des tartes comme un pro

Ne vous sentez plus jamais otage d’un menu de garnitures limité ou à la merci de chauffeurs-livreurs imprudents, lorsque vous pouvez garnir, cuire et trancher des pizzas fraîches dans le confort et la commodité de votre propre cuisine.

Four à pizza Ooni Vente Black Friday

(Four à pizza Ooni Frya)

Que vous recherchiez le gadget culinaire le plus chaud pour votre ami gourmand ou que vous souhaitiez simplement une pizza fraîche à la demande (vraiment, le rêve), la vente de four à pizza Ooni est l’offre du Black Friday que vous ne voudrez pas manquer.

(Fours à pizza Ooni Frya)

