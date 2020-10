Cette histoire fait partie d’un groupe d’histoires appelé

Bienvenue au week-end. Amazon Prime Day 2020 démarre dans moins de deux semaines, à partir du mardi 13 octobre et jusqu’au 14 octobre. Cela fait deux jours pour obtenir certaines des meilleures offres que nous verrons toute l’année. Nous préparons les coulisses de l’événement pour nous assurer que vous êtes en mesure d’obtenir exactement ce que vous recherchez. Mais pour l’instant, je vais souligner quelques-unes des meilleures offres de cette semaine qui sont toujours en cours.

OnePlus 8

Prix ​​pris au moment de la publication.

Le OnePlus 8 a connu une baisse de prix respectable la semaine dernière, et cela se produit toujours sur Amazon et sur le site Web OnePlus. Pour le modèle amélioré dans le coloris éclatant de la lueur interstellaire avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, vous paierez 699 $ au lieu de 799 $.

PlayStation Plus (abonnement d’un an)

Prix ​​pris au moment de la publication.

Que vous envisagiez d’acquérir une PS5 ou de vous en tenir à votre PS4, il ne peut pas faire de mal de souscrire à un abonnement PS Plus à prix réduit. Normalement 60 $, c’est jusqu’à 32 $ en ce moment sur CDKeys.com. Et si vous obtenez une PS5, vous aurez accès à la collection PS Plus de jeux PS4.

IPad d’Apple (2020, or, 128 Go)

Prix ​​pris au moment de la publication.

Le nouvel iPad de huitième génération d’Apple avec 128 Go de stockage est de 34 $ sur Amazon. Normalement 429 $, la couleur or est de 395 $. Ce modèle ressemble exactement à l’itération précédente, mais il dispose d’un processeur A12 Bionic beaucoup plus rapide.

Amazon Echo (2020)

Prix ​​pris au moment de la publication.

Le nouvel Amazon Echo en forme de boule est à prix réduit si vous l’achetez dans un pack de deux. Normalement 100 $ par haut-parleur intelligent, vous pouvez en charger deux pour 170 $ (30 $ de réduction) lorsque vous passez à la caisse et utilisez le code d’offre ECHO2PK. Ce produit sort le 22 octobre.

Enfin, deux rappels rapides. Tout d’abord, vous pouvez obtenir un bon de 10 $ à dépenser sur des jeux qui coûtent 14,99 $ et plus dans Epic Games Store simplement en ajoutant Rocket League à votre bibliothèque. Il est maintenant disponible en tant que jeu gratuit sur Epic Games Store, et vous avez jusqu’au 23 octobre pour le faire.

Photo par Tom Warren / The Verge

Enfin, je suis probablement en retard à la fête pour le découvrir, mais GameStop offre un crédit de reprise de 200 $ pour votre Xbox One X lorsque vous attribuez ledit crédit à une Xbox Series X ou S, ou une PS5. Certes, cela ne vous garantira probablement pas une nouvelle console le jour de leur lancement respectif, mais cela rendra leurs prix beaucoup plus accessibles. Tous les détails sont sur cette page et vous avez jusqu’au 30 novembre pour profiter de cette promotion de reprise.