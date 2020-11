je

C’est encore cette période de l’année – la saison des bonnes affaires.

Les ventes du Black Friday ont débuté plus tôt que jamais cette année, et l’une des premières à sortir du poste est la marque de sommeil, Emma.

La société bed-in-a-box offre aux acheteurs la possibilité d’économiser jusqu’à 237,65 £ sur ses produits primés avec une réduction sur l’ensemble du site de 35% TOUT cette année.

Cela signifie tous ses produits, des matelas aux surmatelas en passant par les oreillers et même une version miniature de leur matelas adapté aux nourrissons, le matelas Emma Cot, approuvé par Mumsnet.

Il est disponible en deux tailles, 60 x 120 cm et 70 x 140 cm, et offre un environnement de sommeil ferme et favorable pour les bébés en pleine croissance.

(matelas Emma)

Tout comme le matelas, l’oreiller Emma est composé d’une triple couche spécialement conçue pour votre confort. La housse est fabriquée à partir de fibres régulant la température tandis que la mousse froide de soutien et la couche Airgocell fonctionnent toutes pour vous assurer de ne pas vous réveiller en sueur.

Que vous dormiez sur un oreiller dur ou doux, cet oreiller gardera votre tête confortable et soutenue jusqu’à ce que votre réveil du matin se déclenche.

(Emma)

Coupable de déjeuner au lit? Nous aussi. Protégez votre matelas des éclaboussures de nourriture, de la poussière et des bactéries ainsi que des miettes avec le protège-matelas Emma.

Parfait pour les personnes allergiques, il élimine 89,3% plus d’acariens que les autres protecteurs. Bien qu’il soit imperméable et respirant, il est également doté de la technologie Purotex, qui a des qualités d’évacuation de l’humidité qui empêchent les bactéries et autres bedfellowes peu recommandables à distance.

Emma offre une garantie de 10 ans sur tous ses matelas, mais vous pouvez augmenter sa durée de vie simplement en ajoutant un protecteur. C’est un excellent investissement dans votre environnement de sommeil que vous n’aurez pas à répéter pendant un certain temps.

(Matelas Emma)

Les beaux rêves sont faits de…. ce matelas. Il utilise trois couches pour vous soutenir et vous offrir la meilleure nuit de sommeil possible, que vous dormiez sur le devant, sur le dos ou sur le côté.

La mousse HRX de soutien offre beaucoup de soutien pour votre dos et votre colonne vertébrale et absorbe également les mouvements ailleurs, donc si votre partenaire se lève au milieu de la nuit, vous ne serez pas secoué de votre sommeil.

Au-dessus se trouve un slim plus tard en visco-élastique, qui épousera votre corps et vous maintiendra doucement dans votre position. La mousse a tendance à retenir la chaleur corporelle, mais grâce à la couche supérieure de mousse Airgocell respirante, vous devriez rester au frais toute la nuit.

(Matelas Emma)

Alliant le confort de la mousse au support de ressorts, ce matelas est le dernier né de la gamme Emma – et il est inclus dans les soldes du Black Friday avec 35% de réduction.

(Matelas Emma)

Tous les produits sont livrés avec la politique d’essai de 200 nuits d’Emma et une garantie de 10 ans ainsi qu’une livraison gratuite et sans contact; la tranquillité d’esprit avec un processus socialement éloigné.

Pour bénéficier de la réduction, il vous suffit d’appliquer le code NOIR35, ou en vous assurant de cliquer sur le lien de l’offre à 35% lors du paiement pour utiliser.