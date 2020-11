g

amers réjouissez-vous! Le Black Friday est là et vous pouvez être sûr que les détaillants du monde entier n’ont pas été à la recherche d’offres sur les consoles, les jeux et les accessoires.

Nous sommes peut-être à environ une semaine de la sortie tant attendue de la Xbox Series X et de celle de la PlayStation 5, mais l’excitation est loin d’être terminée.

L’extravagance annuelle des ventes qui se déroule traditionnellement sur un week-end entier allant du Black Friday au Cyber ​​Monday est à portée de main.

Cette année, les journées de réduction débuteront officiellement à partir du 27 novembre et il n’y a vraiment pas de meilleur moment pour magasiner.

Que vous planifiiez avant Noël ou que vous vous offriez une nouvelle bibliothèque de jeux et d’accessoires, il y aura une réduction épique pour tout ce qui concerne Microsoft, Sony et Nintendo.

Si vous recherchez une nouvelle console, vous serez sûr de trouver une Nintendo Switch dans une variété de couleurs peintes avec le pinceau de réduction, ou peut-être est-ce un nouveau jeu? Vous avez peut-être joué à Warzone ou Apex Legends à mort pendant le verrouillage, alors peut-être êtes-vous à la recherche de quelque chose de différent. Nous avons trouvé des options pour satisfaire tout le monde.

Fatigué du jeu virtuel avec votre vieux casque fatigué? Passez à une itération plus confortable avec un microphone et une qualité sonore supérieurs. Peut-être que vous avez tous les jeux que vous recherchez et que vous cherchez plutôt à décorer votre salle de jeux? Eh bien, nous vous avons couvert pour cela aussi avec des accessoires tels que des chaises de jeu et une décoration murale.

Nous avons rassemblé les meilleures offres sur tout ce qui concerne le jeu afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est vraiment important: le jeu lui-même.

Consoles

Impossible de mettre la main sur la dernière Xbox Series X, S ou Playstation 5? Tirez le meilleur parti des remises épiques sur les modèles précédents ainsi que sur la Nintendo Switch. Avec le lancement de ces nouvelles consoles, nous nous attendons à voir d’impressionnants bundles PS4 et Xbox One pour vider les étagères virtuelles pour le nouveau stock. Cela pourrait à son tour voir Nintendo proposer des offres groupées Switch pour tenter de tenter les gens vers une console dont le prix a à peine changé depuis son arrivée en 2017.

PC et moniteurs

Ordinateur de bureau de jeu Acer Nitro N50-610 – était: 902 £, maintenant: 799,99 £ PC de jeu LENOVO série 3 – Intel® Core ™ i5, GTX 1660, SSD de 512 Go – était: 849 £, maintenant: 599 £ MSI Trident A 9SC- PC de jeu 615EU – Intel® Core ™ i7, RTX 2060 Super, disque dur de 2 To et SSD de 512 Go – était: 1499 £, maintenant: 1199 £ PC de jeu HP OMEN 25 L – AMD Ryzen 5, RX 5500, disque dur de 1 To et SSD de 256 Go – était: 949,97 £, maintenant: 799,97 £ PC DE BUREAU DE JEU MSI INFINITE S 9SA-205UK – était: 799,99 £, maintenant: 649 £

Jeux PS4 / 5

Les jeux PlayStation peuvent être coûteux, alors préparez-vous à faire le plein pendant le week-end de vente du Black Friday – votre compte bancaire vous en remerciera.

FIFA 21 (PS4) – était: 48,99 £, maintenant: 32,99 £ Le jeu Marvel’s Spider-Man PS4 – était: 26,99 £, maintenant: 13,99 £ PLAYSTATION The Last of Us Remastered – était: 11,99 £, maintenant: 6,99 £ PLAYSTATION Uncharted: La collection Nathan Drake – était: 11,99 £, maintenant: 7,99 £ PLAYSTATION Uncharted 4: A Thief’s End – était: 11,99 £, maintenant: 7,99 £PLAYSTATION Horizon Zero Dawn – était: 11,99 £, maintenant: 6,99 £ PLAYSTATION 4 Uncharted: The Lost Legacy – était: 12,99 £, maintenant: 7,99 £ PLAYSTATION Gran Turismo Sport – était: 11,99 £, maintenant: 6,99 £ PLAYSTATION Death Stranding – était: 39,97 £, maintenant: 14,97 £ Avengers PS4 de Marvel – était: 49,99 £, maintenant: Crash Bandicoot 4: It’s About Time PS4 – était: 51,99 £, maintenant: 36,99 £

Jeux Xbox

Il y a toute une bibliothèque de jeux à explorer avec Xbox – qui ont tous été fortement réduits dans le cadre des ventes du Black Friday. Si vous prévoyez d’acheter la Xbox Series X ou S lorsque la prochaine récolte de stock sera disponible, vous avez de la chance. Les appareils sont rétrocompatibles afin que vous puissiez vous approvisionner en jeux conçus pour les modèles précédents – et ils recevront une mise à niveau pour les graphiques avec les nouvelles consoles.

Jeux Nintendo Switch

L’avantage de Nintendo Switch est que vous pouvez impliquer toute la famille. Des jeux comme Mario Kart proposent une compétition amicale qui sera un régal à Noël – même si la célébration doit être virtuelle cette année.

Accessoires

Vous pouvez acheter des casques, des moniteurs, des souris et plus encore pendant le spectacle des ventes à moindre coût.

Casques

Casque de jeu à limitation de volume PuroGamer – était: 59,99 £, maintenant: 39,99 £ Casque de jeu LYCANDER avec lumière LED microphone – était: 20,99 £, maintenant: 13,17 £ Razer Kraken – Casque de jeu filaire pour jeux multiplateformes pour PC, PS4, Xbox One et Switch – était: 79,99 £, maintenant: 42,99 £ Razer Kraken X – Casque de jeu pour PC, Mac, Xbox One, PS4 et Switch – était: 49,99 £, maintenant: 34,49 £ Tortle Beach Recon 50X Xbox, PS5, PS4, Casque PC – Noir – était: 19,99 £, maintenant: 14,99 £ Turtle Beach Elite Pro 2 Xbox Series X / S, casque Xbox One – était: 149,99 £, maintenant: 106,99 £

Décor

