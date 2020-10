dernières nouvelles

Décalage a été menotté à Los Angeles, après avoir apparemment eu une sorte de démêlage avec Atout partisans, qui étaient en force.

Le rappeur Migos a été arrêté par des flics samedi à Beverly Hills, où il a diffusé en direct une bonne majorité de la rencontre sur Instagram. La vidéo commence par Offset ayant une conversation avec des agents qui l’ont arrêté. Il leur dit qu’il ne sort pas de la voiture et qu’il ne retire pas non plus ses mains de son volant.

Selon lui, on dirait que des agents ont peut-être fait dégainer leurs armes … parce que quelqu’un a prétendu qu’Offset avait en fait agité des armes à feu sur des personnes depuis son propre véhicule. Offset conteste cela devant la caméra et dit que quelqu’un le suivait dans la rue.

Finalement, il est sorti de la voiture et a mis les menottes. On ne sait pas s’il a été arrêté – les gens directement dans son camp nous disent qu’il ne l’était PAS, mais qu’il a été détenu. Une autre tournure à cela … on nous dit que la voiture d’Offset a en fait été attaquée par des partisans de Trump, ce qui semble être sauvegardé dans une vidéo Cardi B posté.

voici un angle de décalage invisible arrêté lol pic.twitter.com/yUABR3weSf – Alex (ère du flop) (@FromKihd) 25 octobre 2020 @FromKihd

Dans sa vidéo, Offset et elle naviguaient ensemble à Los Angeles, quand ils sont tombés sur une sorte de caravane en cours pour soutenir le président. Cardi a capturé des tonnes de camionnettes avec des drapeaux Trump et des drapeaux américains flottant … ce qui, selon elle, la faisait paniquer.

Cardi a également enregistré ce qui semblait être quelques partisans de Trump près de leur voiture dans une sorte de ruelle, se couvrant le visage et affichant des pistolets à eau. Nous travaillons maintenant à obtenir plus de détails de la police.

Histoire en développement …