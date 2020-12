E

Aujourd’hui, le régulateur de l’énergie Ofgem a renoncé à ses fortes demandes des entreprises de réseaux électriques pour réduire les rendements des investisseurs et a augmenté le montant qu’ils peuvent dépenser en infrastructure à 30 milliards de livres sterling au cours des cinq prochaines années.

Le chien de garde a consulté des réseaux tels que National Grid sur le montant qu’ils sont autorisés à facturer aux clients et à dépenser pour leurs entreprises de 2021 à 2026.

En juillet, il a déclaré qu’ils devraient réduire les rendements des investisseurs à un rendement des capitaux propres de 3,95% afin d’assurer un bon rapport qualité-prix pour les clients.

Cela a été accueilli par des hurlements de protestation, et aujourd’hui il a offert un compromis de 4,3%.

Cependant, ScottishPower a déclaré aujourd’hui qu’il craignait toujours que la réduction des rendements ne nuise à sa capacité à trouver des investisseurs prêts à financer des projets d’énergie verte.

Ofgem a également cédé sur le montant que les entreprises de réseau sont autorisées à dépenser sur l’infrastructure du Royaume-Uni pour la rendre plus verte et plus sûre, ce qui leur permet de dépenser plus en maintenance, entretien et mises à niveau.

L’allocation de dépenses totale est passée de 25 milliards de livres à 30 milliards de livres, encore une fois après un fort lobbying de l’industrie.

Ofgem a déclaré que ces économies permettraient toujours aux entreprises de réduire leurs factures de 10 £ par ménage, soit 2,3 milliards de £ au cours du nouveau régime de tarification.

Il a déclaré qu’il avait accepté l’assouplissement de ses demandes précédentes après que les entreprises lui aient fourni des preuves plus claires de leurs plans de dépenses.

Cela incluait des indications provenant d’entreprises de réseau selon lesquelles elles pourraient apporter 10 milliards de livres sterling de projets d’énergie verte tels que la préparation du réseau sur la côte est de l’Angleterre pour gérer 40 GW de nouvelle énergie éolienne offshore en mer du Nord.

National Grid a déclaré qu’il examinerait la longue série de propositions avant de décider de lancer un appel.

Il a déclaré: «Nous allons maintenant examiner en détail le paquet complet contenu dans la décision finale pour voir s’il fournit des investissements suffisants pour maintenir des réseaux résilients et fiables, offre la flexibilité nécessaire pour permettre la fourniture d’infrastructures critiques pour atteindre les ambitions de zéro net du Royaume-Uni. , et fournit un montage financier global approprié. »

Keith Anderson, directeur général de ScottishPower, a déclaré: «Il s’agit d’un document volumineux et complexe et nous allons maintenant prendre notre temps pour l’analyser dans son intégralité et considérer nos prochaines étapes.

«Nous restons préoccupés par le fait que les propositions d’Ofgem sur le taux de rendement global n’attireront pas l’investissement mondial dont notre activité de transport a besoin si nous voulons soutenir les ambitions claires de Net Zero des gouvernements britannique et écossais, y compris le plan en dix points du Premier ministre.

Boris Johnson a lancé le mois dernier un plan en 10 points pour ce qu’il a appelé une «révolution industrielle verte» allant de l’énergie à l’isolation des maisons avant le sommet climatique COP26 de l’année prochaine à Glasgow.

Le plan prévoyait de mobiliser 12 milliards de livres sterling d’argent du gouvernement, le triple de celui provenant du secteur privé.