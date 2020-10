Orlando Bloom a partagé de rares photos avec sa fiancée Katy Perry sur Instagram pour célébrer son 36e anniversaire dimanche. Il a également surpris Perry en faisant appel à Sacha Baron Cohen pour lui livrer un message hilarant en tant que Borat, prédisant qu’elle aura un “très bel anniversaire” avec “beaucoup de crème sur votre gâteau”. Perry et Bloom sont fiancés depuis février 2019 et ont accueilli leur fille Daisy Dove Bloom en août.

La collection de photos rares comprend des instantanés d’Egypte et du lit, avec Perry et Bloom heureux ensemble dans chaque photo. «Joyeux anniversaire mon amour», a écrit Bloom. “Oh, les endroits où nous irons.” Cependant, avant de partager ce post réconfortant, Bloom a également publié une vidéo dans laquelle il a demandé au baron Cohen de filmer son Perry. “Ton rêve devenu réalité, message d’anniversaire mon amour JOYEUX ANNIVERSAIRE”, a écrit Bloom.

Au début du clip, Borat a appelé Perry “Katy Pepsi”, une référence possible à Perry effectuant le Pepsi Super Bowl Halftime Show en 2015. “J’avais l’intention de faire de la voile en Floride et je fais donc des recherches sur Internet sur les sports nautiques d’Orlando. Mais à la place, M. Google m’a envoyé une photo de votre mari avec sa miette. Il en a une très bonne », a poursuivi Borat, faisant référence aux fameuses photos de 2016 d’un paddleboard nu de Bloom. «Ça doit être agréable de voir Orlando Bloom. Vous ferez un très bel anniversaire. Beaucoup de crème sur votre gâteau. Perry a également partagé la vidéo sur sa propre page Instagram, ajoutant simplement «OMG».

La semaine dernière, Perry et Bloom ont finalisé leur achat d’un domaine de 14 millions de dollars à Montecito, en Californie. La maison de 7 167 pieds carrés comprend six chambres à coucher, 12 salles de bain et est située sur un terrain de 8,9 acres. La maison a été construite en 1934 et appartenait auparavant à l’ancien PDG de Chrysler et Duracell, C. Robert Kidder. Une source a déclaré à PEOPLE Bloom a trouvé Montecito plus attrayant que Malibu car il est “beaucoup plus privé” et ils pensent que c’est le meilleur endroit pour élever Daisy.

“Ils conviennent qu’élever leur petite fille à Montecito sera incroyable”, a expliqué la source. «Ils cherchaient une maison pendant un certain temps avant de faire une offre. Ils sont très enthousiastes à propos de leur nouvelle maison. Elle vient avec beaucoup d’histoire et une vue magnifique sur l’océan.

Bloom et Perry ont annoncé la naissance de Daisy le 27 août et inclus une déclaration de l’UNICEF. Ils ont demandé aux fans de soutenir un fonds spécial de l’UNICEF pour les mères et les nouveau-nés dans le besoin. «Les communautés du monde entier connaissent toujours une pénurie de personnel soignant et toutes les onze secondes, une femme enceinte ou un nouveau-né meurt, principalement de causes évitables», a écrit le couple. «Depuis le COVID-19, beaucoup plus de vies de nouveau-nés sont en danger en raison du manque accru d’accès à l’eau, au savon, aux vaccins et aux médicaments qui préviennent les maladies. En tant que parents d’un nouveau-né, cela nous brise le cœur, car nous compatissons maintenant avec les parents en difficulté plus que jamais.”