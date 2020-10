Samedi matin, des fans du monde entier ont appris que Sir Sean Connery était décédé à l’âge de 90 ans à son domicile de Nassau. Des milliers de personnes ont publié des hommages et se sont souvenus de l’acteur de longue date, y compris OJ Simpson. L’ancien porteur de ballon de la NFL a enregistré une vidéo et a parlé de ses propres interactions personnelles avec Connery sur le terrain de golf.

Dans sa vidéo, qu’il a enregistrée à partir d’une voiturette de golf, The Juice a déclaré qu’il avait initialement rencontré Connery au Sherwood Country Club en Californie. Il a dit que le club était plus récent à l’époque et qu’il n’y avait pas beaucoup de membres. Il a vu le nom de Connery dans le vestiaire et a exprimé sa surprise à ses amis. James Bond lui-même est ensuite entré dans la pièce et a suscité une conversation, ainsi que quelques trous de compétition.

Allez Bo! pic.twitter.com/bwHbCOeJs6 – OJ Simpson (@ TheRealOJ32) 31 octobre 2020

“Il n’y avait pas beaucoup de membres à l’époque, donc vous deviez apporter votre jeu avec vous”, a déclaré Simpson samedi. “Il a fini par jouer neuf trous avec nous. C’était un gentleman absolu. Nous avons parlé des Lakers – c’était la saison de basket-ball – il n’était jamais allé à un match de basket, alors je l’ai invité à un match des Lakers.”

Simpson a en outre expliqué qu’il avait appelé Jerry Buss, l’ancien propriétaire des Lakers qui est décédé en 2013. Les deux hommes sont ensuite allés regarder un match avec Buss au Forum – bien qu’ils se soient assis très haut au lieu de descendre sur le sol comme Simpson s’y attendait. “Connery avait son scotch, pas [a] secoué et non remué martini, mais il était un gentleman total », a déclaré Simpson.

“Ils devraient remplacer [Good Morning Football] avec OJ in the Morning. Killer notes !!! “a commenté un fan. Plusieurs personnes ont répondu à Simpson après avoir regardé sa vidéo. Ils ont dit que ses prises de football sont fantastiques et ont apprécié les histoires sur Connery.

Simpson n’était pas la seule personne à se souvenir du temps passé par l’acteur sur le terrain de golf. Beaucoup d’autres ont regardé en arrière sur la vie de Connery après la nouvelle de sa mort et ont discuté de son amour pour le golf. Il a précédemment expliqué dans son livre, «Being a Scot», qu’il n’avait pas un amour antérieur pour le sport, mais qu’il avait attrapé le virus en se préparant pour une scène de golf à Goldfinger. À partir de ce moment, Connery a été un pilier sur les parcours du monde entier.

“J’ai commencé à prendre des cours sur un cours près des studios de cinéma de Pinewood, et j’ai été immédiatement accro au jeu”, a écrit Connery. “Bientôt, cela prendrait presque le dessus sur ma vie. J’ai commencé à voir le golf comme une métaphore de la vie, car au golf, vous êtes fondamentalement seul, en compétition contre vous-même et en essayant toujours de faire mieux. Si vous trichez, vous serez le perdant. , parce que vous vous trompez. “